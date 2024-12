A XwinSys Technology Development Ltd, uma empresa do Grupo Rigaku Holdings Corporation (sede: Akishima, Tóquio; CEO: Jun Kawakami; doravante “Rigaku”), mudou seu nome para Rigaku Semiconductor Instruments Ltd (doravante “RSI”).

Fundada em 2012 com sede em Israel, a RSI se juntou ao Grupo Rigaku em 2019. A RSI realiza P&D e fabrica ferramentas de metrologia de semicondutores que usam raios X. A série ONYX de dispositivos de medição e inspeção de wafer não destrutivos da empresa foi introduzida em muitos países. A RSI atua em uma ampla frente como uma força motriz no setor de semicondutores.

Kiyoshi Ogata, vice-presidente executivo sênior da Rigaku Holdings Corporation, fez as seguintes observações sobre a mudança de nome:

“A Rigaku tem como objetivo fortalecer ainda mais sua força de produto em embalagens avançadas. A empresa também está avançando vigorosamente na pesquisa, desenvolvimento e fabricação de outros produtos além da série ONYX. Aproveitando o fortalecimento da comunicação entre as empresas do grupo, a Rigaku Holdings e a RSI esperam oferecer soluções ideais com mais rapidez do que nunca”.

Avishai Shklar, diretor representante da RSI, comentou:

“Nossa mudança de marca de XwinSys para RSI significa nossa dedicação em fornecer soluções de ponta no setor de semicondutores, com o apoio da rica história de inovação e excelência da Rigaku. Essa mudança unificará nossas mensagens, fortalecerá nossa presença no mercado e alinhará os esforços de nossa equipeàmedida que continuamos apoiando nossos clientes com o mais alto nível de serviço e tecnologia”.

Rigaku Semiconductor Instruments Ltd

Sede: Ramat Gabriel Industrial Zone, 6 HaMehkar st. P.o.box 371 Migdal HaEmek 2306990, Israel

Tel.: +972-4-9951051

SOBRE O GRUPO RIGAKU

Desde a sua fundação em 1951, a equipe de profissionais de engenharia do grupo Rigaku tem se dedicado a beneficiar a sociedade com tecnologias de ponta, principalmente em seus principais campos de raios X e análise térmica. Com presença no mercado em mais de 90 países e cerca de 2 mil funcionários em nove operações globais, a Rigaku é uma parceira de soluções na indústria e em institutos de análise de pesquisa. Seu índice de vendas no exterior atingiu cerca de 70%, enquanto manteve uma participação de mercado excepcionalmente alta no Japão. Juntamente com seus clientes, a Rigaku continua se desenvolvendo e crescendo. À medida que as aplicações se expandem de semicondutores, materiais eletrônicos, baterias, meio ambiente, recursos, energia, ciências da vida para outros campos de alta tecnologia, a Rigaku realiza inovações “Para melhorar nosso mundo alimentando novas perspectivas”.

Para mais informações, acesse rigaku-holdings.com/english

Imprensa:

Sawa Himeno

Chefe do Dep. de Comunicação da Rigaku Holdings Corporation

prad@rigaku.co.jp

+81 90 6331 9843