Hormônios exigem atenção de mulheres que desejam engravidar

A taxa de fecundidade no Brasil passou de 2,32 em 2000 para 1,57 filhos por mulher em 2023, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A pesquisa Projeções de População destaca que o país já registrou uma das taxas de fecundidade mais elevadas do mundo, mas tem diminuído, seguindo uma tendência mundial.

De acordo com os dados do estudo, compartilhado pela Agência Brasil, após atingir seu máximo em 2042, a população deve começar a diminuir, conforme explicação de Márcio Mitsuo Minamiguchi, gerente de Estimativas do Instituto.

Barbara Juca, biomédica especializada em análises clínicas que atua na LC Plus Healthcare - empresa que nasceu da LACH e atua há mais de trinta anos no mercado brasileiro -, conta que o acompanhamento hormonal é muito importante para quem quer engravidar.

“Os hormônios são os gatilhos para todas etapas do processo. Eles fazem a ovulação acontecer e também a nidação. Sem hormônios, é impossível haver gravidez”, explica

De acordo com Juca, a infertilidade pode estar ligada à desregulação hormonal. Isso porque níveis baixos de LH significam que o impulso necessário para ovular está aquém. “Níveis baixos de estradiol também atrapalham a ovulação e a sua qualidade, ao passo em que níveis baixos de progesterona sugerem óvulos de baixa qualidade e baixa possibilidade de concepção”, afirma.

“A progesterona é o hormônio que segura o bebê inicialmente, é muito importante que haja níveis adequados. Na ausência disto, abortos recorrentes podem acontecer”, ressalta.

Segundo Juca, estradiol e progesterona são os principais hormônios envolvidos na gravidez em si, mas, por trás desses, existe o LH, que é o responsável pela indução da ovulação e o FSH que estimula o folículo.

Atenta ao cenário, a Proov desenvolveu um aplicativo para sua linha de testes que possibilita quantificar e armazenar os dados da paciente. “A ideia do aplicativo é transformar os testes em monitores de fertilidade, agrupando e trazendo mais informações para melhores condutas e tratamentos”, explica Juca. “A análise dos dados consiste na possibilidade da paciente ter valores numéricos para o seu resultado e não somente um sim ou não como resposta. Esse acréscimo de informação pode dar mais dados para o médico poder trabalhar e ajudar essa paciente de forma mais individualizada”, complementa.

“A linha Proov permite mapeamento dos hormônios durante todo o ciclo, pois um depende do outro para uma cascata bem-sucedida e, logo, maiores chances de gravidez”, complementa.

Como funciona o aplicativo?

O aplicativo da Linha Proov oferece a chance de armazenamento dos dados da mulher para que o médico possa estudar o padrão hormonal dessa paciente.

“Quando a gente faz apenas uma dosagem avulsa, temos uma evidência parcial do todo. Os hormônios podem ser circadianos e flutuantes, então uma dosagem isolada não reflete o todo”, pontua.

A biomédica especializada em análises clínicas ressalta que em caso de gravidez de mulheres acima de 35 anos, todo dia é um dia importante, porque os hormônios estão em decréscimo rápido, assim como a quantidade de óvulos.

“Existem casos simples em que as mulheres não conhecem seus ciclos e tentam engravidar nas datas erradas, e o app tem como objetivo mostrar as datas certas. Existem várias tabelas genéricas na internet, mas cada corpo responde de um jeito e o genérico pode não ser a sua realidade”, explica.

Juca ainda observa que existem mulheres que têm níveis hormonais naturalmente alterados, como pacientes como ovário policístico, o que torna mais difícil o mapeamento e a manutenção de uma regulação hormonal que favoreça um ciclo compatível para uma concepção e nidação de sucesso.

Tecnologias contribuem para autocuidado

A representante da LC Plus Healthcare observa que os check ups e as preocupações com monitoramentos mais fáceis, como os dispositivos tecnológicos têm trazido, ajudam o ser humano a se conhecer melhor e saber onde é possível melhorar.

Na visão de Juca, é necessário antecipar-se, já que o declínio acontece, sobretudo quando são ingeridas substâncias químicas e tóxicas diariamente, que potencializam o decaimento fisiológico. “A ideia é usar a ciência e as ferramentas que ela nos trás para sermos saudáveis”, afirma.

