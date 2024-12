Demanda por parto humanizado aumenta no Brasil

A abordagem visa priorizar o protagonismo da mulher no momento do nascimento, respeitando suas escolhas e necessidades ao longo do processo. Nesse modelo de atendimento, o profissional de Obstetrícia busca reduzir ao mínimo as intervenções médicas desnecessárias e respeitar o tempo natural do corpo, colocando a mãe como participante ativa e priorizando seu bem-estar e o do bebê.

Nos últimos anos, a demanda pelo método focado na mãe tem crescido, impulsionada pelo aumento da conscientização sobre os direitos das mulheres e pela busca de experiências de parto mais naturais e seguras. ?Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a prática centrada na mãe e no bebê resulta em maior segurança e bem-estar para ambos.

Benefícios comprovados para mãe e bebê

Estudos recentes, como os conduzidos pelo National Institutes of Health (NIH), destacam a contribuição para uma recuperação mais rápida e positiva para a mulher, diminuindo o risco de intervenções desnecessárias, como cesáreas e medicamentos para indução. Além disso, a abordagem promove o vínculo entre mãe e bebê logo após o nascimento, essencial para o desenvolvimento da criança e para o bem-estar emocional da mãe.

Especialistas reforçam o valor do respeito ao tempo de cada mulher

A ginecologista e obstetra Dra. Juliana Lapoente, com mais de 10 anos de experiência, reforça “O parto humanizado prioriza respeito, segurança e apoio emocional, permitindo escolhas da mãe, reduzindo ansiedade e promovendo bem-estar e vínculo com o bebê.”, explica ela.

Diferenças entre parto humanizado e parto natural

Embora muitas vezes seja associada ao parto natural, o parto humanizado é uma abordagem que respeita o protagonismo da mulher e não se limita a esse método. Ela também pode incluir outros tipos de nascimento, como a cesárea planejada, anestesia e outras formas de intervenção, sempre considerando as preferências da mãe e as recomendações da equipe médica. Dessa forma, esse tipo de método assegura que as escolhas da mulher sejam respeitadas, garantindo segurança e acolhimento em todas as fases do parto.

Demanda crescente por abordagens humanizadas no parto

Em resumo, a técnica humanizada no nascimento visa proporcionar uma experiência positiva e menos intervencionista, respeitando o tempo e as preferências da mulher.

Website: https://www.rankme.com.br/