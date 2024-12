A empresa esportiva PUMA abriu o Studio48, um novo centro criativo em sua sede em Herzogenaurach (Alemanha), onde sua equipe de designers e mentes criativas pode se reunir para desenvolver livremente novas ideias e moldar conceitos para novos produtos de desempenho e estilo esportivo, bem como campanhas. O Studio48 faz parte da estratégia da empresa para criar um crescimento sustentável, elevando a marca.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241212651178/pt/

Sports company PUMA has opened Studio48, a new creative hub at its headquarters in Herzogenaurach, Germany, where its designers and creatives can come together to freely develop new ideas and create concepts for new performance and Sportstyle products as well as campaigns. (Photo: Business Wire)

Com mais de 500 metros quadrados, o Studio48 contará com uma instalação de impressão 3D, máquinas de costura de couro e têxteis, um espaço para impressão e bordado, uma área de teste de produtos, um estúdio de fotografia e um ambiente para reuniões para conectar designers de diferentes departamentos e receber equipes criativas externas para trabalhar em novos produtos e campanhas.

Como parte da estratégia de elevação da marca PUMA, a empresa fortalecerá sua credibilidade de desempenho esportivo ao desenvolver produtos com desempenho de alto nível, mas também destilará esse DNA esportivo em sua oferta de estilo esportivo com uma linguagem de design exclusiva.

“Com o novo Studio48, estamos criando uma ferramenta significativa para melhorar a excelência de nossos designs e elevar a marca”, disse o vice-presidente de Direção Criativa e Inovação da PUMA, Heiko Desens. “Embora muitos de nossos produtos sejam projetados digitalmente, o Studio48 será um espaço para um tipo diferente de criatividade, onde nossos designers de diferentes departamentos poderão fazer brainstorming juntos, intercambiar melhores práticas, experimentar novos materiais e tocar e sentir os produtos que desejam criar.”

Embora o Studio48 possa ser usado por designers e mentes criativas da empresa durante todo o ano, o espaço também desempenhará um papel importante ao receber parcerias externas ou reunir a comunidade global de design da PUMA em workshops e eventos.

Como parte do evento de abertura em dezembro, a PUMA organizou um workshop no Studio48 com a upcycler estadunidense Nicole McLaughlin, que compartilhou sua visão sobre circularidade. O evento contou com a participação de designers da PUMA de todas as categorias de produtos de várias localidades da empresa no mundo inteiro.

No início deste ano, a PUMA anunciou que também abriria um espaço criativo na área de Hollywood, em Los Angeles, para inspirar produtos e campanhas para o mercado estrategicamente importante dos EUA.

PUMA

A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por mais de 75 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas de renome para levar as influências do esporte para a cultura de rua e a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 21 mil pessoas no mundo inteiro e tem sede em Herzogenaurach (Alemanha).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241212651178/pt/

Videos:

Imprensa:

Robert-Jan Bartunek – Comunicação Corporativa – robert.bartunek@puma.com