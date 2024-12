Nos primeiros nove meses de 2024, 1,1 bilhão de turistas viajaram para destinos internacionais, levando a uma recuperação de 98% dos níveis pré-pandêmicos. Conforme o mais recente Barômetro Mundial do Turismo da ONU, é esperado que o setor se recupere completamente.

O secretário-geral do Turismo da ONU, Zurab Pololikashvili, declarou: "O forte crescimento do turismo global é uma excelente notícia para as economias do mundo inteiro." Ele acrescentou: "O aumento dos gastos dos visitantes tem um impacto direto em milhares de postos de trabalho e empresas menores".

Quatro anos após a pandemia da COVID-19, o Barômetro revela uma recuperação notável no setor turístico, com a maioria das regiões, especialmente a América Latina, superando os números de chegadas de 2019.

Desempenho turístico regional

Em 2024, houve um aumento significativo na chegada de turistas internacionais em todo o mundo. A melhoria da conectividade aérea e a simplificação de vistos foram fundamentais para essa tendência. As Américas recuperaram 97% de suas chegadas anterioresàcrise de pandemia (3% abaixo de 2019).

A temporada de verão do hemisfério norte foi bastante intensa, com chegadas globais que atingiram 99% dos valores pré-pandêmicos. Um total de 60 dos 111 destinos ultrapassou os números de chegadas de 2019. Os melhores resultados foram alcançados por Curaçao (48%) e Colômbia.

Impacto direto do turismo

Nos primeiros nove meses de 2024, 35 dos 43 países com dados disponíveis sobre receitas de turismo ultrapassaram os níveis anteriores, com crescimentos de dois dígitos em relação a 2019, superando em muito a inflação. Exemplos notáveis ??incluem a Nicarágua e a Tanzânia (ambos 50%).

No caminho para a recuperação total até o final do ano

A expectativa é de que as visitas de turistas internacionais atinjam os níveis de 2019 até o final do ano, apesar de as receitas do turismo terem se recuperado aos níveis pré-pandêmicos em 2023. Muitos destinos ultrapassaram os números de chegadas de 2019 em 2023 ou 2024, mas ainda há espaço para recuperação em diversas sub-regiões. A recuperação é excepcional nas Américas Central e Caribe.

