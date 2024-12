A Xsolla, uma empresa mundial de comércio de videogames, anunciou uma parceria estratégica com a StarNest e a Agência de Inovação e Desenvolvimento Digital (IDDA) do Azerbaijão para estabelecer o Programa de Incubadora e a Academia Xsolla StarNest. Essa colaboração transformadora foi revelada no maior festival de jogos da região, o Gamesummit Winter Edition 2024, em Baku (Azerbaijão).

O Gamesummit Winter Edition 2024 destacou o crescimento do setor de jogos no país, com debates sobre tendências, melhores práticas globais e apresentações de jogos desenvolvidos localmente. No festival, a IDDA e a Xsolla apresentaram seus planos para capacitar desenvolvedores, designers de jogos e estúdios locais com treinamento de ponta, programas de incubação e aceleração e acesso a recursos financeiros e tecnológicos. Essa parceria redefinirá o papel do Azerbaijão no setor mundial de jogos e, ao mesmo tempo, promoverá o talento e a inovação locais.

“Essa colaboração abre amplas oportunidades para a implementação de projetos conjuntos que impulsionarão o desenvolvimento do setor de jogos no Azerbaijão”, disse Yevgeniya Bikmurzina, chefe do Departamento de Ecossistema de Inovação da IDDA. “Os estúdios de jogos do Azerbaijão terão acesso às ferramentas e aos recursos necessários para deixar sua marca no mercado internacional.”

“Essa parceria representa um marco significativo para a Xsolla, pois colaboramos com as lideranças do Azerbaijão para desbloquear o potencial da região”, afirmou Rytis Joseph Jan, vice-presidente sênior de Parcerias Estratégicas Globais da Xsolla. “Ao combinar nossa experiência global com a liderança visionária de nossos parceiros, pretendemos capacitar a próxima geração de talentos no Azerbaijão e impulsionar inovações significativas com impacto mundial.”

Incubadora e Acelerador da Xsolla no Azerbaijão

A Incubadora e o Acelerador da Xsolla apoiarão a comunidade de desenvolvimento de jogos do Azerbaijão fornecendo ferramentas, orientação e recursos para transformar suas ideias em projetos de êxito. A Incubadora ajudará os desenvolvedores em estágio inicial a refinar conceitos, adquirir conhecimento técnico e colaborar com especialistas internacionais. O Acelerador ajudará os estúdios estabelecidos a ampliarem seus projetos, oferecendo acesso a financiamento, orientação e conexões com o setor mundial. Esses programas têm como objetivo posicionar o Azerbaijão como um participante importante no setor de jogos, criando oportunidades para que os talentos locais tenham sucesso globalmente.

Academia Xsolla StarNest

A Academia Xsolla StarNest fornecerá a 90 jovens treinamento especializado em desenvolvimento de jogos. Além disso, um programa de incubação será lançado em 2025 para dar suporte aos estúdios de jogos locais, oferecendo orientação de especialistas internacionais, acesso a recursos financeiros e oportunidades de exibir os jogos no mundo todo.

A StarNest, uma empresa de telecomunicações do Azerbaijão, liderará os esforços para garantir uma instalação exclusiva para a Academia, assegurando um ambiente propício ao crescimento e ao aprendizado. A IDDA oferecerá supervisão estratégica para alinhar a iniciativa com as metas nacionais do Azerbaijão para a transformação digital.

Sede regional

A Xsolla também está explorando opções para estabelecer sua sede regional para a Ásia Central em Baku, a fim de apoiar ainda mais seu compromisso com a comunidade e os desenvolvedores de jogos da região. Ela servirá não apenas como um centro regional, mas também como um centro de tecnologia para o desenvolvimento de ponta e suporte de suas soluções líderes do setor.

A parceria Xsolla StarNest marca um novo capítulo para o setor de jogos do Azerbaijão, refletindo a visão compartilhada de posicionar o país como líder regional em desenvolvimento de jogos e inovação digital.

Essa colaboração pioneira prepara o terreno para que o Azerbaijão se torne um centro de inovação em jogos e desenvolvimento de talentos. Para mais informações, acesse: xsolla.blog/azerbaijan

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa internacional de comércio de videogames com um conjunto robusto e poderoso de ferramentas e serviços projetados especificamente para o setor. Desde sua fundação em 2005, a Xsolla já ajudou milhares de desenvolvedores e editores de jogos de todos os portes a financiar, comercializar, lançar e monetizar seus títulos a nível mundial e em múltiplas plataformas. Como uma liderança inovadora no comércio de jogos, a missão da Xsolla é resolver as complexidades inerentesàdistribuição global, marketing e monetização para ajudar suas parcerias a ampliarem o alcance geográfico, gerarem mais receitas e criarem relacionamentos com jogadores do mundo inteiro. Com sede em Los Angeles (EUA), a Xsolla possui escritórios em Londres, Berlim, Seul, Pequim, Kuala Lumpur, Raleigh, Tóquio, Montreal e cidades do mundo inteiro.

Para mais informações, acesse xsolla.com.

Sobre a Agência de Inovação e Desenvolvimento Digital (IDDA)

A IDDA é uma agência do governo do Azerbaijão especializada em diplomacia e análise digital, que oferece pesquisa, capacitação e consultoria para melhorar a presença digital das instituições. Ela desempenha um papel fundamental na formação de estratégias diplomáticas modernas por meio de ferramentas digitais e análise de dados.

Para mais informações, acesse idda.az.

Sobre a StarNest

A StarNest é uma empresa líder em telecomunicações no Azerbaijão que fornece soluções de internet e rede, incluindo serviços de banda larga, conectividade corporativa e suporteàinfraestrutura de TI. A StarNest se dedica a possibilitar o crescimento tecnológico e a transformação digital em todo o Azerbaijão.

Para mais informações, acesse starnest.io.

Sobre a GameSummit

A GameSummit é uma organização proeminente no Azerbaijão voltada para o desenvolvimento do setor de videogames. Por meio de eventos como as edições de inverno e verão do Gamesummit, ela cria oportunidades para estúdios locais, promove a inovação e aumenta a conscientização sobre as perspectivas profissionais no ramo dos videogames e esportes eletrônicos.

Para mais informações, acesse gamesummit.ai.

