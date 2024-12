A Força Aérea Peruana (FAP) está usando a solução de satélite de órbita geoestacionária (GEO) de alto rendimento da SES para melhorar a conectividade de suas bases da Força Aérea e aprimorar as operações em todo o país, conforme anunciado hoje pela SES.

Com o acordo, a SES fornece uma solução pronta para uso que inclui entrega e instalação de hardware de comunicação, bem como treinamento e habilitação da FAP com a capacidade do SES-14 para explorar todas as possibilidades e melhorias que o satélite de alto rendimento (HTS) pode oferecer. Os feixes largos e os feixes pontuais de alto rendimento do SES-14 permitirão que a FAP o utilize para uma ampla gama de operações e alcance o sucesso da missão, ao mesmo tempo em que permite que sua frota aérea permaneça conectada, não importa quão remotas sejam as operações. Em particular, os feixes HTS flexíveis fornecerão conectividade de alto desempenho e retorno para troca de informações em tempo real.

“Estamos satisfeitos por termos encontrado um parceiro na SES, sediada em Luxemburgo, que tem décadas de experiência na entrega de serviços de conectividade de alto rendimento e alto desempenho para governos ao redor do mundo. Isso nos permite avançar nossas ambições de transformação digital graçasàmais recente tecnologia de satélite”, disse o General Marcos Francisco Robles Bocanegra, Diretor de Telemática da Força Aérea Peruana. “A conectividade em tempo real para a Força Aérea é um divisor de águas, pois permite tomar decisões informadas de forma oportuna.”

“Estamos muito satisfeitos em aplicar a expertise da SES no domínio do Governo e da Defesa para entregar uma solução totalmente integrada que satisfaça os exigentes requisitos de conectividade da FAP e esteja em conformidade com um cronograma de implementação desafiador. Uma parte central da solução é o SES-14, um GEO HTS, que já forneceu sua eficiência permitindo aplicações aeronáuticas. Estamos muito satisfeitos que a FAP agora esteja usando o SES-14 para conectar melhor suas bases e pilotos”, disse Omar Trujillo, vice-presidente da Enterprise Américas na SES.

Siga a SES:

Twitter | Facebook | YouTube | LinkedIn | Instagram

Leia os blogs >

Galeria de mídia >

Sobre a SES

A SES tem uma visão ousada de oferecer experiências incríveis em qualquer lugar da Terra, distribuindo conteúdo de vídeo da mais alta qualidade e fornecendo serviços de conectividade de dados sem interrupções em todo o mundo. Como fornecedor de soluções globais de conectividade de conteúdo, a SES é proprietária e opera a única constelação de satélites em órbita geoestacionária e órbita terrestre média (GEO-MEO) do mundo, com a combinação única de cobertura global e serviços de alto desempenho. Usando sua rede inteligente habilitada para nuvem, a SES oferece soluções de conectividade de alta qualidade em qualquer lugar em terra, no mar ou no ar, e é uma parceira confiável de empresas de telecomunicações, operadoras de redes móveis, governos, provedores de serviços de conectividade e nuvem, emissoras, operadores de plataformas de vídeo e proprietários de conteúdo ao redor do mundo. A empresa tem sede em Luxemburgo e está listada nas bolsas de Paris e Luxemburgo (Ticker: SESG). Mais informações estão disponíveis em: www.ses.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241210844029/pt/

Para mais informações entre em contato:

América Latina:

SESLatam@Edelman.com

Suzanne Ong

External Communications

Tel. +352 710 725 500

suzanne.ong@ses.com