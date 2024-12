Mercado de móveis planejados mantém expectativas positivas

O mercado de móveis planejados no Brasil deve manter um crescimento estável, com uma projeção de aumento de 5% a 8% até 2025, conforme projeção da Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel), compartilhada pelo Sindilojas-SP.

A entidade destaca que a indústria vem experimentando uma taxa de crescimento expressiva, com aumento médio de 7% a 10% ao ano, nos últimos anos. Em 2022, o setor de móveis do país faturou mais de R$ 100 bilhões, e os móveis planejados responderam por uma parte significativa desse montante.

Para José Donizeti, CEO da Angatu Máquinas - empresa fundada em 1998, em Porangatu (GO) -, os números da Abimóvel refletem um setor cheio de potencial e pronto para crescer ainda mais.

“O crescimento projetado até 2025 mostra que estamos no caminho certo, com empresas e consumidores valorizando móveis que combinam qualidade e funcionalidade”, afirma. “Para nós, da Angatu Máquinas, é positivo fazer parte dessa evolução, oferecendo soluções que tem como objetivo ajudar os marceneiros a atender essa demanda crescente”, complementa.

Na visão de Donizeti, diversos fatores contribuem para o resultado positivo que vem sendo obtido pelo setor de produção moveleira. “Trata-se de uma soma de fatores: a inovação das indústrias, que estão cada vez mais tecnológicas, o consumidor mais consciente, que busca produtos personalizados e de qualidade, e, claro, o impacto do marketing digital, que tem aproximado as marcas do público”.

O CEO da Angatu Máquinas acredita que a pandemia de covid-19 também mudou o jogo, trazendo um foco maior para o conforto e o design nos ambientes domésticos. “Hoje, as pessoas querem que suas casas reflitam quem elas são. E isso vai muito além do visual: envolve funcionalidade e conforto”, afirma.

“Para os marceneiros”, acrescenta, “esta é uma oportunidade, porque eles podem oferecer projetos que atendam exatamente às necessidades e ao estilo de cada cliente. Diante disso, empresas como a Angatu Máquinas se mobilizam para oferecer o suporte que eles precisam”, explica.

Angatu trabalha para atender demanda de empresas de móveis planejados

Lucas Eduardo, diretor de marketing da Angatu Máquinas, conta que a companhia tem atuado para atender à demanda de empresas que realizam projetos móveis planejados. “Oferecemos equipamentos e um portfólio para ajudar quem trabalha com móveis planejados. Além disso, diversificamos condições de pagamento, oferecemos consultoria personalizada e mantemos uma equipe para atender clientes em todo o Brasil”.

Segundo Eduardo, coladeiras de borda, esquadrejadeiras e seccionadoras são os principais itens e serviços requisitados por profissionais do ramo moveleiro. “Esses equipamentos são essenciais para quem quer cortes e acabamentos precisos e prioriza ferramentas que otimizem tempo e entreguem os resultados esperados”.

Angatu mantém parceria com Maksiwa

Há alguns anos, a Angatu Máquinas mantém parceria com a Maksiwa, empresa que atua no mercado de fabricação de máquinas e ferramentas para marcenaria em Colombo (PR). “Graças a essa parceria, temos à pronta entrega toda a linha de máquinas estacionárias e industriais da Angatu, além das coladeiras de borda Angatu, fabricadas pela Maksiwa”, afirma André Felipe Müller, diretor comercial da Maksiwa.

Segundo André Felipe Müller, a parceria entre a Angatu Máquinas e a Maksiwa tem sido positiva. “Trabalhar ao lado da Angatu nos últimos anos nos mostrou o impacto positivo que podemos ter juntos ao fornecer produtos para marceneiros em todo o Brasil”, afirma.

Para concluir, José Donizeti, CEO da Angatu Máquinas, observa que a empresa acredita que inovação e proximidade com os clientes são a chave para continuar crescendo. “Por isso, nosso foco está em oferecer soluções, não só em equipamentos, mas também em experiência e atendimento para o marceneiro, seja ele pequeno, médio ou grande”, afirma.

