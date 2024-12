A RSA, líder de identidade com prioridade para a segurança, anunciou hoje que o RSA® ID Plus, a plataforma de gerenciamento de identidade e acesso (IAM) mais segura do mundo, foi escolhida como uma Niche Player no 2024 Gartner® Magic Quadrant™ para Gerenciamento de Acesso.

Com apenas dez empresas nomeadas para o relatório da Gartner, a RSA acredita que o Magic Quadrant indica os principais fornecedores de IAM do mundo. O ID Plus oferece proteção de identidade abrangente para algumas das empresas mais sensíveisàsegurança do mundo nos setores bancários, valores mobiliários, seguros e governo. O ID Plus, disponível como um SaaS tanto no local quanto em configurações híbridas, é uma ferramenta que oferece às empresas flexibilidade para a implantação e especialização em ambientes de força de trabalho de alta segurança. Por meio de vários modelos de assinatura e contando com várias edições e complementos, o ID Plus atende a diversas demandas, dando suporte aos requisitos de força de trabalho em evolução e aos cenários regulatórios nos mercados da América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia-Pacífico.

A RSA acredita que vários recursos e pontos fortes contribuíram para o ID Plus ser listado no 2024 Gartner Magic Quadrant para Gerenciamento de Acesso, incluindo:

Alta satisfação e retenção de clientes

Especialização em casos de uso da força de trabalho, especialmente para setores verticais de alta segurança

Amplo suporte para ambientes de nuvem, híbridos e locais

Um processo de failover (tolerância a falhas) de alta disponibilidade e alta segurança que garante acesso ininterrupto, mesmo durante interrupções na nuvem

Integrações com dados e aplicativos existentes que possibilita que os compradores mantenham configurações locais

“Durante décadas, a RSA estabeleceu o padrão em autenticação segura, mas a nossa história vai muito além disso. Ao ver o ID Plus ser selecionado para o 2024 Gartner Magic Quadrant para Gerenciamento de Acesso e ser reconhecido como uma especialista em segurança da força de trabalho, acreditamos que isso destaca o trabalho que fizemos para desenvolver uma plataforma de identidade unificada capaz de resguardar todo o ciclo de vida da identidade e proteger setores altamente regulamentados”, disse o CEO da RSA, Rohit Ghai.

“Acreditamos que ser selecionado para o Gartner Magic Quadrant estabelece a RSA como uma das dez maiores fornecedoras de IAM do mundo, e não planejamos ir a lugar nenhum”, disse o diretor de Produto e Tecnologia da RSA, Jim Taylor, que detalhou por que o gerenciamento de acessoàforça de trabalho desafia as empresas, como a RSA oferece suporte ao gerenciamento de acesso do cliente e o roteiro de gerenciamento de acesso da empresa em uma nova postagem de blog. “O gerenciamento do acesso da força de trabalho é difícil porque exige equilíbrio entre a segurança, a usabilidade e a escalabilidade, sem errar nenhum componente. Prefiro que a RSA seja reconhecida como uma especialista em segurança da força de trabalho do que como uma generalista de acesso: é exatamente aí que a RSA oferece o seu valor e atende às necessidades dos nossos clientes. Com centenas de fornecedores de IAM no mundo todo, esse reconhecimento reforça o nosso compromisso de oferecer todos os recursos de acesso, autenticação, governança e ciclo de vida necessários para qualquer empresa.”

“Apesar de sermos novos no Magic Quadrant, os setores que priorizam a segurança contam com as nossas soluções de gerenciamento de acesso há anos”, disse o presidente e diretor de negócios da RSA, Greg Nelson. “Líderes que priorizam a segurança nos setores governamental, financeiro, energético e outros regulamentados há muito tempo confiam na RSA para fornecer soluções confiáveis de segurança de identidade. Acreditamos que esse reconhecimento da Gartner demonstra a força da nossa estratégia e reforça o nosso compromisso de liderar em todos os aspectos da identidade.”

Aprimoramentos recentes no ID Plus - incluindo informações de identidade expandidas, opções Bring Your Own Identity (BYOI) e recursos OAuth 2.0 que oferecem suporte ao acesso de máquinas e IoT - trarão uma maior profundidade de segurança da força de trabalho para a solução. A RSA pretende introduzir a funcionalidade de chave de acesso móvel, melhorias significativas no diretório, recursos aprimorados de inteligência artificial e aprendizado de máquina para auxiliar os administradores de segurança a minimizarem ameaças em evolução.

A RSA planeja apresentar estas inovações no Gartner Identity & Access Management Summit de 9 a 11 de dezembro em Grapevine, Texas. Os participantes estão convidados a visitar a RSA no estande 633 para assistir a demonstrações dos mais recentes avanços em autenticação sem senha e governança e administração de identidade (IGA). Agende agora sua demonstração com a RSA no Gartner IAM Summit.

