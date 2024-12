A empresa esportiva global PUMA, em parceria com a agência criativa adam&eveDDB, continua sua jornada de elevação da marca com uma nova estratégia de marketing em 2025, estabelecendo a PUMA como uma marca líder em performance esportiva.

Fundada em 1948 por Rudolf Dassler, a PUMA nasceu de uma visão de criar calçados que capacitassem os atletas a incorporar a agilidade, a velocidade e o espírito do próprio puma. Por 75 anos, a PUMA tem estado na vanguarda da inovação, fazendo parcerias com os atletas mais rápidos do mundo, clubes icônicos e federações lendárias para ampliar os limites do desempenho. Nos últimos anos, a cultura esportiva passou de um foco estreito na vitória — suor, coragem e luta contra as adversidades — para um espaço mais autêntico e humano.

Com a recente nomeação de Julie Legrand como diretora sênior de estratégia global de marca e comunicações, a PUMA tem como objetivo moldar o próximo capítulo de sua jornada única. Legrand, que anteriormente foi diretora de marca global da H&M e tem mais de uma década de experiência na Procter & Gamble, dedicou 2024 a refinar o DNA e a arquitetura da marca PUMA, criando uma posição distinta e ousada no mercado. ”Parte da minha missão, ao me juntaràequipe da PUMA no início deste ano, era supervisionar e elevar ainda mais a marca PUMA na mente dos consumidores. Estou muito satisfeita em trabalhar com a adam&eveDDB para mergulhar em nosso DNA e desenvolver uma campanha de marca para 2025 que dê vidaànossa nova estratégia global de marca. Com sua criatividade emocionalmente carregada, podemos construir conexões mais profundas e significativas com nossos consumidores.”

Para Richard Teyssier, vice-presidente de marca e marketing da PUMA, “A PUMA é o lar de alguns dos melhores atletas, equipes e embaixadores do mundo e temos a clara ambição de posicionar a PUMA como uma marca líder em performance esportiva. Nosso objetivo é estar na vanguarda da inovação e das tendências, não apenas em nossos produtos, mas especialmente quando se trata da marca e do marketing. Com a adam&eveDDB, encontramos um parceiro capaz de nos ajudar a construir uma conexão emocional com nossos consumidores, ao mesmo tempo em que unificamos a marca PUMA sob uma única estratégia global em nosso extenso portfólio de esportes.“

Este ano, a PUMA fez uma parceria com a adam&eveDDB, uma empresa criativa comprometida em colocar a emoção no centro de todas as interações entre empresas e consumidores. A estratégia da adam&eveDDB elevará a marca ao trazeràtona as impressionantes credenciais da PUMA, estabelecendo-a como a marca líder em desempenho esportivo. ”Comunicar tudo o que a PUMA tem a oferecer é uma dádiva. Nossas equipes em Londres e Berlim estão imersas em todos os sentimentos que fazem as pessoas se mexerem; mal podemos esperar para contar a história única da marca, que foi tão brilhantemente destilada por Julie e sua equipe”, disse Miranda Hipwell, CEO da adam&eveDDB.

A primeira campanha de marca global da adam&eveDDB para a PUMA será lançada na primavera de 2025. A conta da PUMA será liderada por equipes dos escritórios da adam&eveDDB em Londres e Berlim.

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por 75 anos, a PUMA tem impulsionado incansavelmente o esporte e a cultura, criando produtos rápidos para os atletas mais velozes do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas renomados para trazer influências esportivas para a cultura de rua e para a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20.000 pessoas em todo o mundo e tem sede em Herzogenaurach/Alemanha.

A adam&eveDDB é uma agência criativa com sede em Londres, Berlim, Nova York e São Francisco. A agência acredita no poder da criatividade para gerar vantagens comerciais para as marcas. Uma agência que se sente acolhedora e responsável. Trabalhamos com uma série de clientes, incluindo Amazon, CALM, PlayStation, Eurostar, Marmite, Lloyds Bank, Savills, Volkswagen e MARS.

