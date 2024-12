Curso para Bancários: empresa atua em todo Brasil

O projeto chamado "Dominação PJ" nasceu em 2022 e foi idealizado pelo então bancário Marcelo Britto, que um ano antes havia começado a compartilhar conteúdo nas redes sociais, com o objetivo de ajudar seus colegas de profissão a atingirem metas de maneira consistente e ancoradas no atendimento qualificado, em um cenário de intensa concorrência.

As lives, com estratégias de negócios e dicas motivacionais, eram transmitidas pelo Instagram (@profissaobancario) diariamente, às 06h27 ou 06h57 da manhã e, apesar do horário curioso, foi mobilizando cada vez mais bancários em um movimento que hoje chega a quase 20 mil seguidores.

O crescimento da audiência resultou na demanda por treinamentos especializados, dando origem à Prime Consultoria e Desenvolvimento Pessoal, que hoje atua com aconselhamento de carreiras, treinamentos incompany em vendas, negociação, gestão e liderança, além de mentorias individuais e em grupo, tudo focado para o profissional que atua na linha de frente do atendimento em bancos ou cooperativas.

"Há infinitas opções generalistas de cursos de vendas e gestão comercial no mercado, no entanto, o nosso diferencial está em falar a língua do profissional de banco ou de cooperativa. Vender um seguro de vida, um consórcio, captar uma aplicação ou alocar um crédito é completamente diferente de vender um sapato, um carro ou um imóvel", detalha Britto, ao comentar sobre os diferenciais de sua metodologia.

De acordo com o mentor, bancos e cooperativas estão voltando a investir em ações presenciais de desenvolvimento e educação corporativa, porque perceberam que não é apenas o conteúdo que faz o sucesso de um treinamento, mas também as relações, trocas e networking que o formato presencial proporciona.

Para Britto, o investimento em qualificação tem retorno garantido para as instituições: "Além de expandir o repertório de suas equipes, essas iniciativas promovem um senso de pertencimento entre colaboradores, gerando um impacto positivo tanto internamente para os negócios quanto externamente para os clientes ou associados".

Projetos Incompany

A Prime Consultoria tem um amplo portfólio de cursos e treinamentos customizados para a realidade de bancos e cooperativas de crédito. Dentre os temas mais demandados estão: vendas, negociação, gestão de negócios, gestão de carteiras, análise e recuperação de crédito, além de liderança e preparação de novos gestores.

Marcelo ressalta que cada projeto é único e a customização vai muito além do Powerpoint: "Buscamos mergulhar na cultura da instituição e reforçar os valores e as orientações estratégicas de cada cliente durante as capacitações. Adaptamos exemplos, dinâmicas e vocabulário para falar o mesmo idioma do banco ou da cooperativa, cobrindo todos os aspectos essenciais para que o treinamento gere o resultado esperado".

Outro ponto destacado pelo empresário é a contribuição que estes profissionais podem oferecer para a sociedade e para a economia: "Quando você faz uma operação de crédito saudável para uma empresa, além de contribuir para o sucesso dela, você está contribuindo também com os funcionários, clientes e fornecedores, com reflexos positivos em toda a dinâmica da economia. Por isso, quanto mais o bancário dominar o seu segmento de atuação, melhores e mais saudáveis serão os negócios realizados por ele", finaliza.

Website: https://instagram.com/profissaobancario