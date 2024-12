Ação Social da Riopae oferece serviços gratuitos

Com o objetivo de oferecer à população de São João de Meriti (RJ) serviços gratuitos nas áreas de saúde, bem-estar, educação e cidadania, a Riopae promoverá, no dia 7 de dezembro, sua tradicional Ação Social. O evento ocorrerá na Praça da Matriz da cidade, das 8h às 12h.

De acordo com a assessoria da empresa de assistência familiar, a iniciativa busca aproximar as famílias e facilitar o acesso a serviços essenciais, como saúde, empregabilidade e educação.

Os participantes são aconselhados a chegar cedo para aproveitar todas as atividades disponíveis. Entre os serviços oferecidos, haverá cortes de cabelo masculinos e femininos realizados por profissionais qualificados da Embelleze, com o objetivo de fortalecer a autoestima dos participantes.

Para aqueles com dúvidas sobre questões burocráticas, o Poupatempo estará presente para oferecer orientações e encaminhamentos relacionados a serviços de documentação, como emissão de RG, CPF e outros documentos essenciais. Além disso, o evento contará com atendimento jurídico para esclarecimentos de dúvidas e suporte em questões legais.

Na área de saúde, o público poderá realizar exames preventivos, como avaliação de visão, aferição de pressão arterial, medição de glicose, avaliação odontológica com aplicação de flúor para crianças, além de avaliação auditiva e auriculoterapia.

Para quem deseja investir na educação em 2025, a Universidade Estácio de Sá oferecerá descontos exclusivos em cursos de graduação e pós-graduação para os participantes e o Colégio Força Máxima estará com condições especiais para matrículas no próximo ano. Já os interessados em ingressar no mercado de trabalho poderão cadastrar seus currículos no serviço de RH disponível no evento.

Para mais informações, basta acessar o site da Riopae.