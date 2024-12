A Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) apresentou hoje, durante a ILTM Cannes, a principal feira de viagens de luxo do mundo, um impressionante pipeline de mais de 50 hotéis de luxo e lifestyle que serão inaugurados no mundo inteiro até 2026.

La demanda por viagens de luxo aumentou em 2023 e continua crescendo, e a Savills prevê um aumento de 52,8% no estoque de hotéis de luxo existentes na Europa até 2028, destacando a forte confiança dos investidores no potencial de crescimento de longo prazo do segmento. Com 70% dos quartos globais do Hyatt categorizados como luxo e upper upscale e o Hyatt tendo expandido esse portfólio em impressionantes 28 hotéis e resorts de luxo nos últimos três anos e dobrado seu número de quartos de luxo desde 2017, o Hyatt está perfeitamente posicionado para aproveitar essa oportunidade tanto globalmente quanto no mercado de crescimento prioritário da Europa.

O segmento de hotéis lifestyle está prosperando da mesma forma, impulsionado por ofertas centradas na experiência que atraem as novas gerações de viajantes. O Hyatt estabeleceu uma presença significativa nesse segmento, tendo quintuplicado seus quartos lifestyle desde 2017 e crescendo em 28 hotéis lifestyle somente em 2024. Essa liderança foi ainda mais fortalecida pela recente aquisição das marcas e da maioria das afiliadas da empresa pioneira de hospitalidade lifestyle Standard International, juntamente com a criação de um novo grupo dedicado ao lifestyle para o Hyatt. Esse grupo terá sede na cidade de Nova York, com escritórios adicionais em Austin e Bangkok, e será liderado pelo presidente e diretor de Criação, Amar Lalvani, ex-presidente executivo da Standard International.

A impressionante lista de mais de 50 hotéis de luxo e lifestyle da Hyatt, programados para serem inaugurados globalmente até 2026, inclui aberturas altamente esperadas, como o Miraval the Red Sea, previsto para estrear no final de 2025. Esse projeto, que marca a estreia internacional da marca Miraval, será um paraíso para aventureiros e pessoas que buscam o bem-estar de luxo e abrirá caminho para trazer experiências transformadoras de bem-estar e um dos maiores spas no destino do Mar Vermelho.

Outras aberturas altamente esperadas de Hyatt de luxo e lifestyle nos próximos dois anos incluem o Park Hyatt Kuala Lumpur e o Park Hyatt Johannesburg, bem como os altamente esperados Andaz Miami Beach e Andaz Gold Coast. Esses projetos se basearão no alto padrão estabelecido pelas recentes aberturas do Hyatt nos segmentos de luxo e lifestyle, como o Park Hyatt London River Thames, o Alila Shanghai como o primeiro hotel Alila em estilo resort urbano da Grande China, o The Standard, em Singapura, e o The StandardX, em Bangkok.

“Este ano, temos muito o que celebrar no ILTM, o principal evento para o setor de hospitalidade de luxo. 2024 tem sido um ano forte para a região da Europa, África e Oriente Médio, com os segmentos de luxo e lifestyle impulsionando esse sucesso, como demonstrado pelo desempenho excepcional de nossos hotéis e pelo entusiasmo em torno de inaugurações como o Park Hyatt London River Thames e o Park Hyatt Marrakech”, disse Javier Águila, presidente do Grupo EAME da Hyatt. “Nosso futuro nesses segmentos tão desejados parece mais promissor do que nunca, graças a aquisições recentes, como Mr & Mrs Smith e Standard International, além do nosso compromisso em formar equipes dedicadas e aproveitar talentos especializados para aprimorar nossas ofertas de luxo e lifestyle”.

Arquitetura de marca evoluída

Por décadas, o crescimento da Hyatt seguiu uma abordagem cuidadosa, expandindo estrategicamente nossas marcas em destinos desejados e novos mercados vibrantes com um portfólio de propriedades lifestyle e luxo. Com uma coleção estabelecida de 256 hotéis e resorts de luxo e lifestyle em 45 países ao redor do mundo – incluindo 58 na EAME – a Hyatt lidera o setor em criar experiências de alto padrão para seus hóspedes.

Para desbloquear o próximo nível deste crescimento intencional, a Hyatt está introduzindo portfólios específicos que refletem um maior foco e diferenciação e podem maximizar o potencial de cada uma de suas marcas, incluindo:

O portfólio de Luxo apresenta os melhores lugares para os gostos mais refinados, enriquecidos com serviço inigualável, amenidades incomparáveis e design de alto nível. Essas escapadas ultraluxuosas são projetadas para encantar os buscadores de luxo que se deleitam com o raro e cuidadosamente curado, e incluem marcas como Park Hyatt, Alila e Miraval.

O portfólio Lifestyle é para hóspedes e visitantes que estão sempre no centro da cultura, não importa onde estejam. Abrangendo marcas como Andaz, Thompson Hotels e as recém-adquiridas marcas Standard International, incluindo The Standard e Bunkhouse, esses pontos de encontro hoteleiros oferecem originalidade em design, gastronomia e programação cultural, com experiências imersivas que transportam hóspedes e visitantes para outro lugar.

“É ótimo estar novamente no ILTM em Cannes este ano, celebrando o melhor do setor de viagens de luxo. Estou particularmente animada para compartilhar as portfólios de marcas evoluídas da Hyatt, que demonstram um alinhamento mais cuidadoso das nossas marcas com as preferências dos hóspedes e seus comportamentos de viagem”, disse Crystal Vinisse Thomas, vice-presidente e líder global de Marcas Lifestyle & Luxury da Hyatt. “Não subestimamos o fato de sermos a marca preferida dos viajantes de alto padrão. Essa confiança nos motiva a explorar constantemente formas novas e inovadoras de oferecer experiências incomparáveis e únicas que superem as expectativas dos hóspedes. Nosso compromisso é criar momentos de viagem transformadores e memoráveis que não apenas tragam nossos hóspedes de volta, mas também reforcem sua confiança de que a Hyatt sempre oferecerá o auge da hospitalidade”.

Lista completa de inaugurações de luxo e estilo de vida nos próximos dois anos:

Park Hyatt

Park Hyatt Los Cabos em Cabo del Sol (2025)

Park Hyatt Kuala Lumpur (2025)

Park Hyatt Johannesburg (2025)

Park Hyatt Phu Quoc (2025)

Park Hyatt Taipei (2025)

Park Hyatt Cancun (2026)

Park Hyatt Mexico City (2026)

Miraval

Miraval, The Red Sea (2025)

Alila

Alila Dongao Island (2025)

Andaz

Andaz Doha (2025)

Andaz Miami Beach (2025)

Andaz Lisbon (2025)

Andaz One Bangkok (2025)

Andaz Gold Coast (2025)

Andaz Turks e Caicos em Grace Bay (2026)

Thompson Hotels

Thompson Miami Beach (2025)

Thompson Shanghai (2025)

Thompson Monterrey (2026)

Dream Hotels

Dream Valle de Guadalupe (Julho de 2025)

The Unbound Collection by Hyatt

Noor-Us-Sabah Palace (2025)

Hotel La Compañia del Valle (2025)

Keraton at the Plaza (2025)

Inclusive Collection

Breathless Puerto Vallarta Resort & Spa (2025)

O termo “Hyatt” é usado neste comunicado para se referiràHyatt Hotels Corporation e/ou uma ou mais de suas afiliadas.

Sobre a Hyatt Hotels Corporation

A Hyatt Hotels Corporation, com sede em Chicago, é uma empresa líder global em hospitalidade, guiada por seu propósito – cuidar das pessoas para que elas possam dar o melhor de si. Em 30 de setembro de 2024, o portfólio da empresa incluía mais de 1.350 hotéis e propriedades com tudo incluído em 79 países em seis continentes. A oferta da empresa inclui marcas nos seguintes setores Timeless Collection, incluindo Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Vacation Club®, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Studiose UrCove; a Boundless Collection, incluindo Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Dream® Hotels, Hyatt Centric®e Caption by Hyatt®; a Independent Collection, incluindo The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt®e JdV by Hyatt®; e a Inclusive Collection, incluindo Impression by Secrets, Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Hyatt Vivid Hotels & Resorts, Alua Hotels & Resorts®e Sunscape® Resorts & Spas. As subsidiárias da empresa operam o programa de fidelidade World of Hyatt®, ALG Vacations®, Mr & Mrs Smith™, Unlimited Vacation Club®, serviços de gerenciamento de destinos Amstar DMC e serviços de tecnologia Trisept Solutions®. Para informações adicionais, visite www.hyatt.com.

