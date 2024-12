São Paulo terá o Champs Open de beach tennis nos dias 7 e 8

O beach tennis segue sendo uma das modalidades com mais adeptos em todo o território nacional e desta vez, a capital Paulista será a sede do Champs Open nos dias 07 e 08 de dezembro. A competição chega para a sua quinta edição reunindo atletas profissionais e amadores e terá como sede das disputas, a Arena Ibirapuera Sport Club com estrutura especialmente preparada para receber os fãs do esporte e transmissões ao vivo para quem não puder comparecer ao local.

O destaque do Champs Open fica sempre pela participação de atletas renomados e em São Paulo, não será diferente. Alguns dos mais bem ranqueados jogadores do mundo tem presença confirmada na categoria PRO como convidados. Vale destacar que os atletas profissionais não jogam contra os amadores inscritos na disputa. Pelo cronograma oficial, a categoria PRO tem uma partida de exibição no sábado, 07 e suas disputas oficiais no domingo, 08.

Entre os jogadores confirmados estão: Matia Spotto, atual número um do ranking Mundial, André Baran, número um do ranking Brasileiro e terceiro no Mundial, Alessandro Calbucci, sete vezes campeão mundial da modalidade e 290 semanas como líder do ranking Mundial, Michele Cappelletti, único pentacampeão Mundial, Sophia Chow e Vitória Marquezine, dupla que é a segunda colocada no ranking Mundial de duplas e terceiras no individual, Sofia Cimatti, bicampeã mundial da modalidade, além de nomes como: Diego Bollettinari, Federico Galeazzi, Flamina Daiana, Vero Casadei, Nicole Nobile, Greta Giusti, Giulia Trippa, entre outros.

Os atletas amadores entram em quadra no sábado, 07, com as disputas finais transmitidas ao vivo no YouTube. Neste mesmo dia, o público presente poderá acompanhar uma partida exibição com as duplas mistas, Alessandro Calbucci e Nati Font enfrentando Zé Luiz Pró e Giovanna Batista. Já as partidas entre os atletas da categoria PRO acontecem em esquema de eliminatórias no domingo, 08, com jogos a partir das 12 horas. A final feminina está prevista para as 18h15, enquanto a masculina deve acontecer às 19h30, junto com o encerramento do evento. “Uma oportunidade única para acompanharmos de perto os principais atletas do mundo em jogos impressionantes. O beach tennis cresce a cada dia e existem poucas oportunidades de reunirmos tantos bons atletas assim em um único local”, comentou Carlinhos Romagnolli, organizador do evento.

O cronograma oficial do Champs Open São Paulo terá os seguintes jogos no domingo, 08:

Feminina:

Jogo 01: Sofia Cimatti e Greta Giusti x Giulia Trippa e Julia Nogueira;

Jogo 02: Vero Casadei e Ariadna Costa x Nicole Nobile e Flamina Daina;

Jogo 03: Vitória Maquezini e Sophia Chow x Vencedoras do Jogo 01;

Final: Vencedoras Jogo 02 x Vencedoras Jogo 03

Masculina:

Jogo 01: Michelle Cappelletti e Diego Bollettinari x Mattia Spoto e Federico Galeazzi;

Jogo 02: André Baran e João Wiesinger x Luca Cramarossa e Mathieu Guegano;

Jogo03: Vendedores Jogo 01 x Vendedores Jogo 02

Quem não puder comparecer à Arena Ibirapuera terá as transmissões ao vivo pelo canal, PlayBT no YouTube. Serão cinco jogos no sábado, 07, com as semifinais e finais das categorias A no masculino e feminino, além do desafio das estrelas e mais seis transmissões no domingo, com todos os jogos da categoria PRO.

Website: http://instagram.com/champsopenbt