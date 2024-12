ABRH-MG anuncia os vencedores do Prêmio Ser Humano 2024

Os vencedores do Prêmio Ser Humano 2024, um dos mais prestigiados reconhecimentos na área de Recursos Humanos (RH), foram anunciados em cerimônia fechada no P7 Criativo, em Belo Horizonte. Organizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos - Seção Minas Gerais (ABRH-MG), o evento destacou líderes e projetos que impulsionaram a inovação e a excelência na gestão de pessoas.

O presidente da ABRH-MG, Leandro Souza de Pinho, ressaltou a importância da iniciativa na abertura da cerimônia. “Os projetos premiados refletem o comprometimento das organizações com as práticas de gestão de pessoas, focadas no desenvolvimento sustentável, na responsabilidade social e na gestão de excelência, gerando impactos significativos em suas comunidades e equipes”.

Os títulos de “Destaques Empresariais do ano” foram conquistados pelos sócios da rede de supermercados Verdemar, Hallison Ferreira Moreira e Luiz Alexandre Brognaro Poni. Na categoria ‘Profissional de RH do Ano’, a vencedora foi Priscila Lopes da Silva, head de talentos e cultura do Banco Mercantil.

Foram contemplados também projetos notáveis em várias modalidades. As premiações foram divididas por categorias: Terceiro setor - 1º lugar: Cruz Vermelha Brasileira Afiliada Minas Gerais - Tema: ‘Tea - cuidados integrais a pessoas com Transtorno do Espectro Autista’. O segundo e terceiro lugares ficaram com a Fundação Vale, cujos temas foram ‘Projeto Ciclo Saúde Governador Valadares’ e ‘Projeto fazer ciências’. Já a Santa Casa BH ocupou a quarta posição com o tema ‘O Gigante Ferido - Gestão de Crise do Incêndio no CTI da Santa Casa BH’.

Na modalidade Desenvolvimento, o primeiro e segundo lugares foram obtidos pela Vale S.A, cujos temas foram: ‘E se a Jornada de Onboarding Fosse uma Viagem ao Futuro da Vale?’ e ‘Programa Formação Profissional’. A terceira posição foi concedida à Santa Casa BH, que teve como tema ‘Santa Casa educa transformando vidas e potencializando pessoas através da educação’. Em quarto lugar ficou a Nexa Resources com o tema ‘O fator humano como direcionador estratégico no processo de venda de ativo’.

Em se tratando da modalidade ESG (Ambiental, Social e Governança), a Samarco Mineração conquistou o primeiro lugar, o tema foi ‘Mulheres na mineração: O sucesso de um programa trainee como forma de fazer uma mineração diferente, sustentável e mais produtiva’. O segundo lugar ficou com o Grupo Sada, que apresentou o tema ‘Programa na Mão Certa Faça Bonito - Campanha Faça Bonito Grupo Sada - Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes’. A terceira posição ficou para a AMG Brasil com o tema ‘Vozes femininas: A jornada da mulher na AMG Brasil, através da escuta’. A VLI Multimodal SA ficou em quarto lugar, com o tema ‘Elas na logística: da intencionalidade para a ação’.

Na modalidade Excelência Organizacional, o primeiro lugar foi conquistado pela Samarco Mineração, cujo tema foi ‘Mapeamento da expertise e autonomia dos times para a excelência da gestão organizacional’. Em segundo lugar, veio a Telemont Engenharia de Telecomunicações SA, cujo tema foi ‘Programa Acidente Zero’. Já o terceiro lugar ficou com a Samarco Mineração, com o tema ‘Programa RPA - Automatização e produtividade com o uso de robôs’. E a Patrimar Engenharia ficou em quarto lugar com o tema ‘Segurança viva: Cuidando da saúde em cada ação’.

Na modalidade Jovem, a vencedora foi Lara Carolina Fernandes, que teve como tema: ‘Programa Acelera em Ação - Banco Mercantil’.

Foram mais de 60 projetos inscritos. “É muito bom verificar a significativa participação de empresas e iniciativas, o que torna o prêmio mais competitivo e reconhecido por todo o Brasil”, ressaltou Pinho.

Website: https://www.linkedin.com/company/abrh-mg/about/