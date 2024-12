Incorporadora pernambucana emite R$ 75 milhões para projeto

A construtora MaxPlural, de Pernambuco, ingressou no mercado de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) para captação de recursos no setor imobiliário. A empresa emitiu R$ 75 milhões, destinados ao empreendimento Max Tulum, localizado em Maragogi, Alagoas. O projeto já comercializou 80% das unidades. A captação foi concluída em 1 minuto e 46 segundos.

A emissão do CRI passou por avaliação de crédito que analisou a viabilidade financeira dos projetos e a saúde financeira da empresa. A operação demonstra a capacidade da MaxPlural de captar recursos no mercado financeiro.

“Estruturamos a operação para comercializar o papel, respaldados por um projeto sólido. Vamos alocar os recursos de forma eficiente para gerar retorno e reinvestir na empresa”, afirmou Igor Dias, CEO da MaxPlural.

O CRI é um título de renda fixa que permite antecipação de recursos por empresas do setor imobiliário, garantindo fluxo de caixa para projetos. A MaxPlural integra agora o grupo de construtoras que utilizam esse instrumento para financiamento de longo prazo.

“A entrada no mercado de CRI representa uma nova etapa para a empresa, ampliando as possibilidades de captação de recursos no mercado de capitais”, avaliou Carlos Coimbra, diretor-executivo da MaxPlural.

Estruturação



A emissão foi realizada pela plataforma Inco Investimentos, responsável pela estruturação jurídica, contratual, regulatória e operacional, conectando investidores ao projeto.

Leonardo Belisario, CEO da Inco, destacou a importância do CRI para o mercado. “Para o investidor é uma oportunidade de retorno financeiro, enquanto para as empresas representa uma alternativa para financiamento. Essa parceria demonstra a viabilidade do mercado de crowdfunding no setor imobiliário”, explicou.

Leonardo Pinho, sócio da Auddas e conselheiro da MaxPlural, participou da estruturação e apresentou o projeto a investidores institucionais. “Essa operação representa um marco para a MaxPlural no mercado de capitais”, disse.

Sobre o Max Tulum



O Max Tulum é um empreendimento residencial localizado em Maragogi, Alagoas, na Praia do Camacho. O projeto oferece apartamentos e studios com tamanhos entre 19 m² e 58 m². O local está a 6 km do novo aeroporto de Maragogi e tem acesso a Recife e Maceió.