A Andersen Global inicia uma nova expansão na Ásia-Pacífico por meio de um acordo de colaboração com a Gravitas Prime, uma empresa de fusões e aquisições das Filipinas.

Fundada em 2005 pelo presidente emérito, Ed David, a Gravitas Prime oferece um grande conjunto de serviços, incluindo fusões e aquisições, estratégia corporativa, avaliação de negócios, planejamento patrimonial e levantamento de capital. A empresa promove iniciativas estratégicas para uma base de clientes diversificada, com conhecimento especializado em consumo, varejo, alimentos e bebidas, QSR, produtos farmacêuticos e de saúde, hotelaria, energia e renováveis. A Gravitas Prime construiu relacionamentos sólidos com uma ampla gama de investidores estratégicos, incluindo escritórios familiares, conglomerados líderes e empresas de private equity.

“Nossa empresa sempre se concentrou em aumentar o valor, impulsionar o crescimento e identificar oportunidades para nossos clientes”, afirmou Ed. “Essa colaboração com a Andersen Global aprofunda nosso alcance e nos permite continuar a oferecer serviços multidisciplinares de alta qualidade que se alinham às necessidades em evolução de nossos clientes e aos objetivos globais.”

O presidente e CEO da Andersen Global, Mark L. Vorsatz, disse: “A equipe de gestão da Gravitas Prime conta com mais de 50 anos de experiência em investimentos e profundo conhecimento do mercado das Filipinas para ajudar os clientes a navegarem pelas complexidades das finanças corporativas e da tomada de decisões estratégicas. Esta colaboração marca outro passo importante na expansão de nosso modelo de serviço multidisciplinar na região da Ásia-Pacífico”.

Andersen Global é uma associação internacional de empresas membro independentes e legalmente separadas, composta por profissionais da área tributária, jurídica e de avaliação do mundo todo. Fundada em 2013 pela empresa membro Andersen Tax LLC dos EUA, a Andersen Global agora conta com mais de 18 mil profissionais ao redor do globo e presença em mais de 500 localidades por meio de suas empresas membro e firmas colaboradoras.

