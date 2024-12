NoPing levanta US$3 mi para expandir infraestrutura global

A NoPing, plataforma de aceleração de infraestrutura de jogos, anunciou hoje que garantiu US$3 milhões em financiamento pela EdgeUno, empresa de investimentos em infraestrutura e provedora latino-americana de trânsito IP e conectividade.

O investimento vai estimular a expansão internacional da NoPing e gerar mais inovação para seus serviços e produtos, enquanto a empresa continua a solidificar sua base no Brasil. A tecnologia da NoPing otimiza o desempenho da rede e reduz a latência em jogos online ao utilizar vários servidores simultaneamente e usar IA para realizar cálculos de rotas.

“A cultura dos jogos e da internet estão totalmente ligadas. Hoje, com a crescente complexidade das redes de conexão mundiais e com o grande número de jogadores online no mundo todo, tecnologias que possam melhorar e estabilizar sua conexão se consolidam como uma necessidade para o público gamer”, afirma Thomas Gandini, CEO da NoPing. “Além disso, o cenário de eSports também se beneficia com avanços nos softwares de aceleração de jogos, melhorando a experiência em torneios e campeonatos online”.

O novo capital será usado para:

Acelerar a expansão do mercado internacional para além do Brasil

Melhorar o conjunto de tecnologias de aceleração de jogos da empresa

Fortalecer parcerias estratégicas com editores e desenvolvedores de jogos

Aumentar a equipe nos principais mercados

Desenvolver novas funcionalidades

“A abordagem da NoPing em relação à otimização da infraestrutura de jogos se alinha com a nossa visão para o futuro da tecnologia na área”, diz Mehmet Akcin, fundador e CEO da EdgeUno. “Acredito que a exigência dos jogadores por conexões com cada vez menos latência e a resposta das empresas a esta demanda serão responsáveis por um grande salto nas tecnologias de conectividade”.

Com o crescimento planejado, a NoPing pretende priorizar regiões com alta demanda por soluções de baixa latência, as quais concentram grandes comunidades de jogadores competitivos e são estratégicas para a consolidação da empresa no mercado global de jogos online.

Além disso, a parceria com a EdgeUno permitirá à NoPing explorar novas tecnologias de ponta e refinar sua inteligência artificial.

Sobre a NoPing

A NoPing Game Booster é uma das plataformas líderes de aceleração da infraestrutura de jogos, que otimiza o desempenho da rede e reduz a latência em jogos online. O conjunto de ferramentas e features da plataforma proporciona experiências de jogo online sem interrupções e quedas de conexão, além de baixa latência em inúmeros títulos e plataformas.

Sobre a EdgeUno

A EdgeUno é uma das empresas líderes em investimentos em infraestrutura, focada na transformação digital e no desenvolvimento de infraestrutura tecnológica nas Américas.

Para saber mais, basta acessar https://noping.com

Website: https://noping.com