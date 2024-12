Estudo aponta dados de sondagem industrial

Em publicação realizada no Portal da Indústria com o tema Sondagem Industrial, a atividade industrial no Brasil apresentou resultados acima da média em outubro de 2024. O índice de evolução da produção atingiu 53,7 pontos, superando a marca de 50 pontos, que, segundo o relatório, indica crescimento. Conforme informado no estudo, o aumento foi mais intenso e disseminado do que o habitual para o período, destacando-se como um desempenho atípico no setor.

O relatório também informou que o número de empregados na indústria cresceu pelo quarto mês consecutivo, alcançando 51,2 pontos no índice de evolução do emprego. Durante o período entre setembro e outubro, o estudo indicou uma retração no mercado de trabalho industrial. O documento informa ainda que a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) subiu dois pontos percentuais, chegando a 74%, o que representa sete meses consecutivos de desempenho acima da média histórica de 71%.

A publicação aponta que apesar do aumento dos estoques de bens finais, uma mudança em relação aos cinco meses anteriores, os níveis de estoque ainda permanecem abaixo do planejado pelos empresários. Conforme apontado no relatório, essa situação indica a necessidade de manter uma produção elevada nos próximos meses para recomposição de estoques. O índice de evolução do nível de estoques ficou em 50,6 pontos, enquanto o indicador de estoques efetivos em relação ao planejado registrou 49 pontos.

Os dados de expectativa para novembro de 2024, informados no documento, revelaram uma moderação no otimismo dos empresários. No entanto, os índices continuam acima da linha de 50 pontos, sugerindo que o setor ainda espera crescimento nos próximos seis meses. O relatório apontou também que o índice de expectativa de demanda atingiu 54,9 pontos, e o indicador de intenção de investimento avançou 0,4 ponto, registrando 58,7 pontos, seu maior patamar desde 2022.

José Antônio Valente, diretor da empresa de franquia de aluguel de equipamentos para construção civil Franquias Trans Obra afirma que os resultados apresentados no relatório trazem insights relevantes para o setor de locação de máquinas e equipamentos na construção civil, especialmente para quem busca as melhores franquias para investir nesse segmento. José Antônio continuou dizendo que o crescimento do índice de evolução da produção (53,7 pontos) e do índice de emprego (51,2 pontos), aliados a uma utilização de capacidade instalada acima da média histórica, reforçam que o ambiente industrial brasileiro está mais dinâmico e aquecido, oferecendo boas oportunidades de negócios. “O momento atual parece ideal para investir em franquias bem estruturadas no setor, com base em indicadores positivos de crescimento e um mercado industrial aquecido, que demanda inovação e eficiência operacional”.

Ainda sobre o relatório, é possível observar que a pesquisa destacou também um avanço gradual no índice de intenção de investimento, que acumulou alta de 1,4 ponto nos últimos quatro meses. Segundo o levantamento, o indicador está 6,5 pontos acima da média histórica, sinalizando a propensão do setor a ampliar a capacidade produtiva e melhorar sua competitividade.

Perguntado sobre o estudo, José Antônio disse que apesar da moderação no otimismo para novembro, os índices de expectativa de demanda (54,9 pontos) e intenção de investimento (58,7 pontos) demonstram confiança no crescimento a médio prazo. Para o setor de locação, isso pode significar um aumento na procura por máquinas e equipamentos especializados, reforçando o potencial de retorno para investidores que escolherem as melhores franquias com suporte técnico e estratégico sólido. “Para investidores que se questionam 'Franquias: O que é?', vale destacar que franquias são modelos de negócio padronizados que permitem ao franqueado operar sob uma marca consolidada, aproveitando a expertise e o suporte do franqueador. No caso de franquias de locação de equipamentos, a alta demanda na construção civil, evidenciada pelo aumento da produção e a necessidade de recomposição de estoques, cria um cenário promissor para quem deseja ingressar nesse mercado”.

