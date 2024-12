O RiverID continua a investir em tecnologia para proporcionar mais comodidade aos torcedores, agora com um novo sistema de FaceID, que será a maior instalação de "face ticketing" em um estádio de futebol no mundo.

Torcedor do River entrando no estádio com FaceID (Photo: Business Wire)

Dessa forma, mais de 85.000 torcedores que comparecem a cada partida poderão acessar o Mâs Monumental de forma rápida, segura e utilizando apenas o rosto após um simples registro prévio, sem a necessidade de ingressos físicos ou digitais.

A implementação desse projeto é realizada em parceria com a Veridas, empresa líder em tecnologia biométrica e identidade digital. A partir da próxima temporada, 300 terminais FaceID serão instalados, colocando o River Plate na vanguarda da inovação em segurança e experiência do torcedor.

Com isso, o Mâs Monumental se torna o maior estádio do mundo a utilizar essa tecnologia, aprimorando tanto a comodidade quanto a segurança dos torcedores.

Estabelece-se um novo padrão global de conexão entre o clube e os torcedores, oferecendo benefícios chave:

Comodidade sem precedentes : Os torcedores poderão deixar de usar ingressos físicos ou digitais. Com o rosto, poderão acessar facilmente o estádio, tornando a experiência mais ágil desde o primeiro momento.

: Os torcedores poderão deixar de usar ingressos físicos ou digitais. Com o rosto, poderão acessar facilmente o estádio, tornando a experiência mais ágil desde o primeiro momento. Máxima segurança : O uso dessa tecnologia previne fraudes e falsificações, além de bloquear o acesso a pessoas não autorizadas, incluindo aquelas com proibição de entrada no estádio.

: O uso dessa tecnologia previne fraudes e falsificações, além de bloquear o acesso a pessoas não autorizadas, incluindo aquelas com proibição de entrada no estádio. Velocidade incomparável: Em menos de um segundo, o sistema reconhece o torcedor e permite a entrada, evitando filas e atrasos. A tecnologia permite que mais de 60 pessoas entrem por minuto, otimizando ao máximo o fluxo de acesso.

A solução que o River implementa é composta por dois componentes principais:

Registro e verificação de identidade: Os torcedores se registram pelo celular em menos de 10 segundos, verificando sua identidade com uma selfie e uma foto do documento de identidade. FaceID para acesso ao estádio: No dia do jogo, o torcedor se identifica diretamente nos terminais instalados no estádio. O sistema verifica sua identidade em menos de um segundo, eliminando a necessidade de ingressos e melhorando significativamente a experiência de acesso.

"River Plate é sinônimo de vanguarda e inovação. Com a incorporação do sistema FaceID para acesso ao Mâs Monumental, os mais de 85.000 torcedores que comparecem a cada partida poderão desfrutar de um ingresso mais rápido, seguro e confortável, sem a necessidade de ingressos físicos ou digitais. Esse avanço reafirma nosso compromisso de continuar melhorando a experiência da família riverplatense em nossa casa e posiciona o Mâs Monumental como um referência global em eventos esportivos," afirmou Stefano Di Carlo, Secretário Geral do River Plate.

"É uma honra que um clube com a história e grandeza do River Plate tenha escolhido a tecnologia da Veridas. 'Ser do River é viver e jogar com grandeza,' e nossa missão é estaràaltura desse desafio. Desenvolvemos uma solução robusta, eficiente, privada e segura, projetada para proporcionar a melhor experiência possível aos torcedores. Temos certeza de que essa colaboração marcará um antes e um depois na forma de viver o futebol na Argentina e no mundo," disse Eduardo Azanza, CEO da Veridas.

Próximos passos

A instalação dos primeiros terminais começará no início de dezembro, antes do término da temporada em curso. A partir de fevereiro de 2025, todos os torcedores do River terão a possibilidade de acessar esse sistema líder mundial.

Veridas, líder na América Latina e Europa

Em 2024, a Veridas já gerenciou mais de 50 milhões de acessos na Europa e na América Latina, consolidando-se como líder global em tecnologia de identidade.

Sua prestigiosa carteira de clientes inclui governos, aeroportos, bancos, empresas de telecomunicações e seguros. Com mais de 300 clientes em 25 países, a Veridas implementou soluções de identidade em setores estratégicos como:

Bancos : BBVA, Scotiabank.

: BBVA, Scotiabank. Governo : Guarda Civil Espanhola, Fábrica Nacional de Moeda e Selo (FNMT) da Espanha, Centro Criptológico Nacional (CCN) da Espanha, Governo de Navarra e Instituto Nacional Eleitoral (INE) do México.

: Guarda Civil Espanhola, Fábrica Nacional de Moeda e Selo (FNMT) da Espanha, Centro Criptológico Nacional (CCN) da Espanha, Governo de Navarra e Instituto Nacional Eleitoral (INE) do México. Controle de fronteiras : Aeroporto de Roma, com processos de identificação rápidos e seguros.

: Aeroporto de Roma, com processos de identificação rápidos e seguros. Setor de jogos : Bplay, líder em jogos de azar online na América Latina.

: Bplay, líder em jogos de azar online na América Latina. Esportes: FC Barcelona, para o cadastramento de seus sócios.

