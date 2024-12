A GCL, a empresa controladora da Rock-it Cargo e líder global em logística de eventos ao vivo, anunciou hoje a aquisição da empresa Magusa Global Cargo, a provedora de logística especializada com sede em Miami, que é líder de mercado entre os artistas latinos. Os termos não foram divulgados. O anúncio de hoje coincide com o início da THE Conference Live at Lititz, o encontro anual de profissionais de turnês e eventos ao vivo.

A notícia combina a equipe dinâmica da Magusa (liderada pelos cofundadores Carlos e Romy Maguina) com a rede GCL que está crescendo em eventos ao vivo e produtos de luxo. Há quase duas décadas, a Magusa se especializou em serviços de logística de turnês ao vivo para artistas latino-americanos, como Bad Bunny, Karol G e Maluma. A Magusa se destaca em diversos mercados finais, incluindo esportes e transmissão, eventos corporativos, feiras e exposições, assim como projetos industriais e especiais. Com sede em Miami, a Magusa também possui escritórios na Espanha, Peru e México.

“Há um ano, priorizamos estrategicamente o apoio a artistas em mercados de alto crescimento, como o da música latina”, disse Daniel Rosenthal, presidente e CEO da GCL. “Após falar com promotores musicais e gerentes de produção, percebemos rapidamente que não há caminho melhor para apoiar este mercado do que em parceria com Carlos, Romy e sua equipe. Gostei de conhecer os Maguinas e tenho um tremendo respeito pelo negócio que construíram ao colocar os clientes em primeiro lugar. Juntos, agora é possível oferecer experiências extraordinárias ao redor do mundo, tanto em eventos ao vivo quanto em produtos de luxo.”

O nome Magusa será mantido no mercado, e os Maguinas continuarão a liderar o negócio. Romy Maguina compartilhou a empolgação dela e de Carlos pelo futuro, dizendo: “Estamos ansiosos para continuar a atender nossos clientes com o mesmo nível de serviço que eles aprenderam a amar e esperar de nossa equipe. Por meio de nossa nova parceria com a GCL, poderemos acessar novos recursos operacionais, fortalecendo nossa oferta e nosso alcance global. Como os artistas latinos têm viajado distâncias maiores para locais maiores e as turnês estão se tornando mais complexas, fazer parte da GCL nos permitirá aproveitar a vantagem de nos unirmosàmelhor rede do setor. Por meio dessa nova parceria, também planejamos expandir nossos serviços para dar suporte a outras partes da GCL, incluindo os líderes de mercado em transporte de veículos de luxo e belas-artes.

Sobre a GCL

A GCL (Global Critical Logistics) é líder de mercado em dois setores abrangentes, logística e gerenciamento de projetos, em todo o mundo: eventos ao vivo que abrangem música ao vivo, esportes e transmissão, cinema e TV, além de eventos e exposições experienciais; e bens de luxo, com foco em belas-artes, automotivo e moda. A empresa, que começou em 1978 com o objetivo de atender as bandas Uriah Heep e Led Zeppelin, comercializa atualmente as marcas Rock-it Cargo, Dietl, CARS, SOS e Dynamic. A equipe principal da GCL gerencia a logística global com serviços completos, incluindo transporte em diversas modalidades, planejamento de logística de eventos e soluções personalizadas de armazenamento e distribuição. A oferta deste serviço faz uso de uma rede global incomparável que conta com 60 escritórios em 18 países e projetos em mais de 115 países por ano. A GCL é a provedora ideal para garantir a confiabilidade e a eficiência, onde o fracasso não é uma opção para os eventos e bens mais valiosos de um cliente.

Sobre a Magusa

Por quase duas décadas, a Magusa vem oferecendo excelência em logística de tempo crítico. Tudo começou em Miami, quando um casal empreendedor, Carlos e Romy Maguina, decidiu que havia oportunidade no setor de logística, já que a região da América Latina começou a demonstrar forte crescimento econômico, criando assim oportunidades para o comércio internacional. De artistas e bandas em turnê a companhias de circo, teatro, ópera e balé, orquestras clássicas, a eventos corporativos, feiras comerciais e logística industrial baseada em projetos, a Magusa já realizou mais de 12.500 eventos no mundo inteiro com uma rede de mais de 140 escritórios, agentes e parceiros de logística em todo o mundo.

