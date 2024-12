A BitGo, a principal fornecedora de infraestrutura de soluções de ativos digitais, reconhecida por instituições desde 2013, anunciou hoje o lançamento oficial de sua plataforma de varejo dedicada que oferece aos clientes acesso ao conjunto completo da BitGo de serviços regulamentados e seguros de negociação de ativos digitais, staking, carteiras e custódia qualificada.

A plataforma já está disponível para todos os investidores globais e para inscrições em bitgo.com/welcome. Os investidores qualificados dos Estados Unidos que se inscreverem na plataforma de varejo da BitGo terão a chance de ganhar um bitcoin completo.

As principais vantagens da plataforma de varejo da BitGo incluem:

Segurança e confiança: como uma das empresas mais confiáveis no espaço global de ativos digitais desde 2013, a BitGo protegeu bilhões em criptoativos para instituições com a oferta dos mais altos padrões de segurança, transparência e conformidade regulatória. Os clientes do varejo podem vivenciar agora a mesma segurança de nível institucional, conveniência e versatilidade das ofertas mais amplas da BitGo.

como uma das empresas mais confiáveis no espaço global de ativos digitais desde 2013, a BitGo protegeu bilhões em criptoativos para instituições com a oferta dos mais altos padrões de segurança, transparência e conformidade regulatória. Os clientes do varejo podem vivenciar agora a mesma segurança de nível institucional, conveniência e versatilidade das ofertas mais amplas da BitGo. Soluções abrangentes de ativos digitais: os clientes BitGo têm acessoàcustódia segura e regulamentada por meio de serviços de armazenamento a frio e self-storage, negociação, staking, empréstimo e carteira para aumentar e gerenciar seu portfólio de criptomoedas.

os clientes BitGo têm acessoàcustódia segura e regulamentada por meio de serviços de armazenamento a frio e self-storage, negociação, staking, empréstimo e carteira para aumentar e gerenciar seu portfólio de criptomoedas. Integração perfeita: os clientes de varejo podem configurar sua nova conta BitGo de forma rápida e administrar seus recursos sem esforço, tudo isso em apenas alguns minutos.

os clientes de varejo podem configurar sua nova conta BitGo de forma rápida e administrar seus recursos sem esforço, tudo isso em apenas alguns minutos. Brinde exclusivo: os clientes de varejo dos EUA têm a chance de ganhar um bitcoin completo a cada trimestre ao se inscreverem.

"Estamos entusiasmados em lançar a plataforma de varejo exclusiva da BitGo e oferecer as mesmas soluções criptonativas impecáveis aos investidores de varejo que fornecemos ao mercado institucional global desde 2013", disse Mike Belshe, CEO da BitGo. “Os investidores de varejo precisam de uma plataforma criptonativa que priorize a segurança, e estamos contentes em atuar como um parceiro confiável. Estamos dispostos a aprimorar a experiência de investimento de varejo, negociação, armazenamento e staking para investidores do mundo inteiro.”

Para se inscrever na plataforma de varejo da BitGo e explorar suas inúmeras soluções de ativos digitais, acesse BitGo.com/welcome.

Não é necessária nenhuma compra. O programa está disponível para residentes legais dos 50 estados dos Estados Unidos e do Distrito de Columbia com 18 anos ou mais. Nulo onde for proibido. O prêmio é de um Bitcoin por sorteio trimestral. O valor do Bitcoin está sujeito às oscilações do mercado, podendo aumentar ou diminuir, incluindo o risco de perder todo o valor. Consulte as regras oficiais para obter mais informações em bitgo.com/bitcoin-sweepstakes.

Sobre a BitGo

A BitGo é a principal fornecedora de infraestrutura de soluções de ativos digitais que oferece serviços de custódia, carteira, staking, negociação, financiamento e liquidação a partir de armazenamento a frio regulamentado. Fundada em 2013, a BitGo é a primeira empresa de ativos digitais a se concentrar exclusivamente em atender a clientes institucionais. A BitGo se dedica a promover uma economia de serviços financeiros digitais sem fronteiras e acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com diversas empresas trust ao redor do mundo, a BitGo é a base operacional e de segurança mais requisitada para mais de 1.500 clientes institucionais em 50 países, incluindo muitas das principais marcas, bolsas de criptomoedas e plataformas do mundo. A BitGo também protege cerca de 20% de todas as transações de Bitcoin na cadeia por valor e é a principal custodiante independente de ativos digitais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241201300588/pt/

press@bitgo.com