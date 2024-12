A KnowBe4, plataforma de segurança cibernética de renome mundial que aborda de modo abrangente a gestão de riscos humanos, anunciou hoje um novo conjunto inovador de agentes de segurança nativos de IA concebidos para automatizar e aperfeiçoar a gestão de riscos humanos - AIDA.

O AIDA é um conjunto de agentes que aprimora a abordagem para a gestão de riscos humanos ao aproveitar múltiplas tecnologias de IA para criar treinamento personalizado, adaptável e altamente eficaz a todos os usuários finais que realmente mudam o comportamento. Dando suporte a todo o conjunto de agentes está o SmartRisk AgentTM. O SmartRisk Agent aproveita os dados comportamentais do usuário final de todos os produtos da KnowBe4 para ajudar a medir o risco cibernético em pessoas. As pontuações de risco multidimensionais deste agente são originadas para tornar mais fácil aos profissionais de segurança perceberem problemas potenciais nos níveis de usuário, grupo e organização.

Segundo uma pesquisa LastPass 2024, mais de 95% dos profissionais de segurança cibernética acreditam que o conteúdo gerado por IA torna a detecção de phishing mais desafiadora. Este avanço tecnológico nas mãos de maus atores criou uma nova geração de ataques de engenharia social altamente convincentes que a formação da conscientização sobre segurança universal não consegue combater.

"O AIDA não é meramente o próximo passo na gestão de riscos humanos da KnowBe4, mas um salto quântico adiante", disse Stu Sjouwerman, Diretor Executivo da KnowBe4. "Ela oferece um conjunto de agentes nativos de IA que transformam a forma como os profissionais de segurança abordam a gestão de riscos humanos. O AIDA capacita as organizações a se manter na vanguarda sobre ataques de segurança cibernética baseados em IA, medindo pontuações de riscos humanos para compreender melhor e mitigar ameaças dentro do panorama de riscos."

Os quatro primeiros agentes que foram liberados incluem:

Agente de treinamento automatizado: Usa IA com 316 indicadores influenciando 37 fatores em 7 áreas de conhecimento para analisar o histórico de aprendizagem dos usuários finais, função, pontuação de risco, padrões de comportamento e até mesmo idiomas para que o AIDA possa atribuir automaticamente o conteúdo mais relevante e atrativo. Agente de geração de modelos: Ao aproveitar a IA generativa, o AIDA cria modelos de phishing altamente realistas que podem espelhar vetores de ataque atuais. Os indicadores de engenharia social, ou bandeiras vermelhas, estão baseados em Estrutura de Escala de Phish da NIST. Agente de atualização de conhecimento: O AIDA oferece atualizações de conhecimento em intervalos ideais, garantindo que os usuários finais realmente apliquem conceitos cruciais de segurança. Agente de teste de política: O AIDA gera questões inteligentes com base em políticas específicas de segurança e conformidade de uma organização.

O AIDA está disponível como um complemento para clientes da KnowBe4 com uma assinatura KnowBe4 nível Diamond. Para mais informações sobre o AIDA, acesse https://www.knowbe4.com/products/AIDA.

A KnowBe4 capacita as forças de trabalho a tomar decisões de segurança mais inteligentes todos os dias. Com a confiança de mais de 70.000 organizações ao redor do mundo, a KnowBe4 ajuda a reforçar a cultura de segurança e a gerenciar riscos humanos. A KnowBe4 oferece uma plataforma completa de primeira categoria orientada por IA para Gestão de Riscos Humanos, criando uma camada de defesa adaptável que fortalece o comportamento do usuário contra as mais recentes ameaçasàsegurança cibernética. A plataforma HRM+ inclui módulos para treinamento de conscientização e conformidade, segurança de e-mails em nuvem, formação em tempo real, antiphishing colaborativo, agentes de defesa de IA e muito mais. Como a única plataforma de segurança mundial deste tipo, a KnowBe4 utiliza conteúdo, ferramentas e técnicas de proteção de segurança cibernética personalizados e relevantes para mobilizar forças de trabalho a se transformarem da maior superfície de ataque ao maior ativo de uma organização.

Para mais informações, entre em contato com Kathy Wattman em pr@knowbe4.com | 727-474-9950.