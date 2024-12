Prêmio HR First Class celebra destaques no setor de RH

Aconteceu no final de novembro, no Espaço Boulevard JK, em São Paulo, a 4ª edição do Prêmio HR First Class - uma das maiores e mais respeitadas celebrações de RH do país. O reconhecimento tem como objetivo destacar boas práticas em RH e os profissionais de destaque na área de gestão de pessoas.

Os vencedores nas categorias de Head e Fornecedores para RH foram escolhidos por votação popular. Já os cases finalistas, apontados a partir de uma curadoria feita por profissionais especializados em cada uma das categorias, passaram por uma votação secreta do Comitê do HR First Class – formado por executivos de alto escalão de grandes companhias, para indicação dos vencedores.

Para abrilhantar a noite de premiação, o evento contou com apresentações exclusivas de Afonso Nigro, Luiza Possi e Rinaldo Viana. Os vencedores foram:

Profissional de RH/Head do Ano:

Indiara Manfre (BRF) – Diretora de Gente

Benefícios: Alelo

Recrutamento e Seleção: LinkedIn

Facilites e Services: Sodexo

Educação e Treinamento: Escola Conquer

Tecnologia para RH: Sólides

Cases Atração e Retenção: Camil

Cases Comunicação Interna e Endomarketing: Wheaton

Cases Diversidade, Inclusão e Equidade: Scania

Cases Educação Corporativa: Leroy Merlin

Cases Programas de Saúde e Bem-estar: A. C. Camargo Cancer Center

Cases Práticas de Sustentabilidade e ESG: Arteb

O Prêmio HR First Class contou com patrocínio da Amil Saúde, Safe Care Benefícios e Hospital e Maternidade Sepaco. Empresas apoiadoras: Encaso Comunicação, Didáctica, Bisutti, Kronberg e Uniglobe. A realização é da Scaldelai Projetos de Crescimento.

Website: https://www.instagram.com/hrfirstclass/