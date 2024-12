TÜV Rheinland inaugura escritório no Rio de Janeiro

A TÜV Rheinland, uma das líderes mundiais em serviços de inspeção e testes, acaba de inaugurar um escritório na capital fluminense. O espaço, já em operação, está instalado no Edifício Almirante Barroso, no centro da cidade, junto às principais empresas do mercado.

O Rio de Janeiro está recebendo investimentos públicos nos setores de saúde e infraestrutura, e privados feitos pela indústria automotiva que produzirá novos modelos de veículos na região, e a abertura do novo escritório permite uma aproximação ainda maior junto aos clientes do Rio de Janeiro, além de propiciar um atendimento mais próximo aos mercados tradicionais estabelecidos no estado, como óleo & gás e energia.

“Empresas destes segmentos precisam ter uma política de inspeção e manutenção para garantir a segurança de seus colaboradores, profissionais terceirizados, comunidades do entorno, além de ações para prevenir e mitigar possíveis riscos ambientais. A inauguração deste novo escritório da TÜV possibilita uma maior proximidade e interlocução com esse mercado, que para nós é estratégico”, explica Paulo Cintra, Regional Business Stream Manager Industrial Services South America da TÜV Rheinland.

A realização constante de serviços de inspeção, testes e avaliações para certificação, como ensaios para testar equipamentos e sistemas pressurizados, ensaios não-destrutivos de materiais, inspeção industrial de plantas onshore e offshore, e testes funcionais de segurança são fundamentais para as empresas garantirem o bom funcionamento, segurança e o compliance com a legislação. O trabalho da TÜV Rheinland aborda todo o ciclo de vida de uma planta industrial, desde as especificações, projeto, fabricação, instalação e operação até a modificação, manutenção e desativação.

"Nossa atuação ajuda empresas a conhecerem os riscos relacionados a possíveis falhas em seus ativos e a visão técnica nos processos de produção. Isso permite aos gestores avaliarem como reduzir os custos mantendo a segurança operacional, por meio de um sistema de gerenciamento de integridade de ativos harmonioso e funcional, mantendo a integridade da planta e respeitando os requisitos legais", completa Paulo Cintra, da TÜV Rheinland.

Importância do setor na economia

No Brasil, o setor de óleo e gás contribui com 10% do Produto Interno Bruto (PIB) industrial, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP).

Os valores arrecadados são distribuídos desde a União até os municípios, e, por lei, parte do montante total é destinada a investimentos em educação, saúde e políticas sociais. Além disso, o setor está na base da cadeia de outros setores produtivos, fornecendo energia e insumos para a indústria de mineração, metalurgia, química, transportes, entre outros.

