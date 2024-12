Consultoria lança e-book gratuito para empresários

Para comemorar uma década de atuação e um portfólio diversificado de serviços, a Auddas lança o livro “Do Planejamento Estratégico ao M&A: Lições de Dono Para Dono” composto por 21 artigos com temas voltados para empreendedores, gestores e tomadores de decisão. Com autoria dos sócios Julian Tonioli, Marco França, Fabian Valverde, Rogério Vargas, Bruno Ruy, Jacinto Miotto Neto, Nathalia Maestrelo, Leo Pinho, Fernando Bacetti e Manoel Lins, além de colaboradores como Fernando Pereira, Rodrigo Chiavenato e Paulo Weinberger, a publicação oferece um panorama estratégico sobre os desafios e soluções da gestão empresarial.

A obra é um guia que procura desmistificar conceitos como governança corporativa, IPOs, cultura de sustentabilidade e planejamento estratégico, sempre com uma abordagem prática. Desta forma, o livro reflete a missão da Auddas em capacitar líderes e empresas por meio do compartilhamento de conhecimento aplicado às demandas do mercado.

Destaques do conteúdo

Os artigos que compõem o livro abordam os diferentes tipos de M&A e o momento ideal para adotá-los como estratégia de geração de valor, o papel da média gerência no planejamento estratégico, as teses de investimento em negócios familiares e o dilema entre pagar dividendos ou pró-labore, dentre outros. Setores como construção civil e franquias também ganham destaque, com análises sobre como superar desafios estruturais e transformar obstáculos em oportunidades.

“Do Planejamento Estratégico ao M&A: Lições de Dono Para Dono” explora ainda a relação entre contabilidade e planejamento estratégico, mostrando como esses dois pilares devem dialogar para garantir decisões fundamentadas. Além disso, discute-se a importância dos conselhos de administração na maximização do valor das empresas e o impacto positivo da educação corporativa para promover engajamento e aprendizado contínuo.

Conhecimento para empreender com confiança

Escritos com linguagem acessível e exemplificados por situações reais, os textos são voltados para gestores que buscam soluções práticas para os desafios do cotidiano empresarial. Os artigos também abordam temas como planejamento estratégico em Organizações Não Governamentais (ONGs), a relevância dos indicadores de experiência do cliente e lições valiosas do varejo. A coletânea é um convite para empresários e gestores de diferentes segmentos e tamanhos de negócios refletirem sobre suas práticas. Para adquirir o e-book gratuito, o interessado deve acessar a página da Auddas.

