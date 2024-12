Especialista explica importância do advogado de imigração

Mudar-se de um país para outro se tornou uma realidade para muitas pessoas em busca de novas oportunidades, seja por motivos de trabalho, estudo ou razões pessoais. Dentro dessa realidade, os Estados Unidos é o país com o maior número de imigrantes oriundos do Brasil. Estimativas do Itamaraty mostram que mais de dois milhões de brasileiros vivem em solo americano.

Para assessorar essas pessoas no processo migratório, existem empresas que se especializam em imigração e prestam serviços legais. Um escritório especializado em imigração assessora e representa indivíduos ou organizações em questões relacionadas à imigração, auxiliando a navegar pelos processos legais, administrativos e burocráticos de entrada, permanência e cidadania nos Estados Unidos ou em outro país. Esses escritórios são compostos por advogados de imigração, paralegais e outros profissionais.

Neste contexto, um advogado de imigração auxilia na compreensão da legislação complexa e em constante mudança, conforme explica a advogada de imigração Nathalia Guedes. “As leis de imigração, especialmente nos Estados Unidos, são extremamente complexas e sujeitas a alterações frequentes. Um advogado especializado está atualizado com essas mudanças e pode interpretar e aplicar a legislação de forma adequada ao caso do cliente”, explica.

Nathalia é advogada licenciada no Brasil e nos Estados Unidos, pelo estado do Texas, onde reside atualmente. Sócia da Guedes Law Firm, a especialista é também a advogada responsável pelos pleitos imigratórios da Premium Global Mobility Partner. De acordo com ela, este profissional também auxilia na identificação do tipo de visto ou processo correto de imigração. “Com a variedade de vistos disponíveis (estudo, trabalho, investimento, família, entre outros), o advogado analisa o perfil e os objetivos do cliente para determinar o melhor caminho imigratório”, detalha.

Os processos imigratórios exigem uma quantidade significativa de documentos que devem ser apresentados de acordo com as exigências legais no país de destino. Bruno Lossio e Henrique Scliar, sócios da Premium Global Mobility Partner, explicam que um advogado de imigração juntamente com a equipe ajuda na coleta, organização e revisão desses documentos, reduzindo o risco de erros ou omissões que podem atrasar ou comprometer o processo.

Responsabilidade de um advogado de imigração

Advogados de imigração lidam com as complexidades do sistema de imigração do país e busca garantir que os clientes cumpram todas as exigências legais. “Estes profissionais são responsáveis por garantir que os futuros imigrantes cumpram todas as exigências legais, defendendo seus direitos e protegendo seus interesses em todas as etapas do processo”, afirma Nathalia.

Para ser um advogado de imigração e assinar contratos de pleitos imigratórios, Henrique explica que é preciso ter formação em Direito e ser licenciado pelo Exame do BAR, equivalente ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). “Além disso, ele possui especialização em leis de imigração e tem autorização para prestar consultoria jurídica e representar clientes perante as autoridades governamentais e judiciais”, diz.

No caso de complicações no caso, como pedidos de evidências adicionais (RFEs), negativas ou necessidade de recursos, o advogado de imigração pode atuar como representante legal, elaborando respostas técnicas e defendendo os interesses do cliente. “A importância de um advogado de imigração vai muito além do suporte técnico. É o profissional que pode transformar um sonho em realidade, orientando o cliente para que tenha um processo imigratório bem-sucedido, seguro e dentro da lei”, destaca Bruno.

Sobre a Premium Global Mobility Partner

A Premium Global Mobility Partner é um escritório de mobilidade global e planejamento imigratório para os Estados Unidos. A empresa, fundada pelos advogados brasileiros e sócios Bruno Lossio e Henrique Scliar, tem sede em Salt Lake City, Utah, e escritório no Texas, na Flórida e no Rio de Janeiro.

A empresa oferece serviços jurídicos para processos imigratórios com base em carreira, emprego e investimentos, além de imigração de negócios e naturalização. A assessoria de vistos como EB-1, EB2 NIW, O-1, L-1, E2 estão entre os principais serviços que compõem o escopo da Premium.

Website: https://premiumgmp.com/