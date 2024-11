A VeriSilicon (688521.SH) anunciou hoje uma parceria estratégica com a LVGL, a principal biblioteca gráfica de código aberto para sistemas integrados, com o objetivo de oferecer suporteàtecnologia de GPUs 3D e VGLite 2.5D de baixo consumo da VeriSilicon na biblioteca LVGL. Essa parceria visa otimizar o desempenho e expandir os recursos de processamento gráfico para uma ampla variedade de aplicativos integrados. Como um dos primeiros fornecedores de tecnologia de GPU 3D para o ecossistema LVGL, a VeriSilicon contribuirá para o avanço dos recursos de renderização 3D na biblioteca LVGL.

A LVGL é a biblioteca gráfica incorporada gratuita e de código aberto mais popular para criar belas interfaces de usuário (UIs) para qualquer unidade de microcontrolador (MCUs), unidade de microprocessador (MPUs) ou tipo de monitor. Ao integrar as soluções de GPU de baixo consumo de energia e alto desempenho da VeriSilicon ao ecossistema gráfico da LVGL, ela oferece aos desenvolvedores a capacidade de proporcionar rapidamente experiências visuais aprimoradas, mantendo a eficiência energética em dispositivos compactos e com recursos limitados.

A Actions Technology, uma empresa de semicondutores sem fabricação própria de AIoT de baixo consumo de energia, está entre as primeiras a adotar essa solução integrada em seus SoCs (System-on-Chips) de relógios inteligentes. A empresa reconhece o potencial da tecnologia de GPU de baixo consumo da VeriSilicon, que, em conjunto com a biblioteca gráfica da LVGL, aprimorará a experiência do usuário em dispositivos wearables de última geração.

Gabor Kiss-Vamosi, CEO da LVGL, afirmou: “A tecnologia VGLite 2.5D GPU da VeriSilicon inaugurou uma nova era no mundo integrado, possibilitando gráficos vetoriais complexos com velocidade excepcional e baixo consumo de energia. Agora, estamosàbeira de uma nova revolução: a chegada de GPUs 3D para MCUs. Essa inovação transformará o cenário das interfaces de usuário integradas, desbloqueando possibilidades nunca antes vistas para interfaces em dispositivos pequenos, com recursos limitados e alimentados por bateria. Na LVGL, estamos entusiasmados em abraçar essa tecnologia e explorar todo o seu potencial em uma ampla variedade de plataformas. Nosso objetivo é oferecer uma ótima experiência de desenvolvimento para as GPUs 3D da VeriSilicon, permitindo uma integração perfeita de conteúdos em 2D, 2.5D e 3D, o que sem dúvida resultará em aplicações incorporadas notáveis”.

Tim Zhang, gerente-geral da Unidade de Negócios de Wearables e Sensores da Actions Technology, declarou: “As soluções gráficas flexíveis e poderosas da LVGL são essenciais para aprimorar as interfaces de usuário dos nossos produtos wearables. À medida que o setor de wearables adota gráficos 3D, a implementação das tecnologias poderosas e eficientes em energia da VeriSilicon nos permite superar os limites da inovação, oferecendo gráficos 3D ricos com baixo consumo de energia”.

“Os produtos wearables estão passando por um rápido crescimento, oferecendo funcionalidades ampliadas que vão muito além dos relógios tradicionais. Eles evoluíram para dispositivos acessíveis de informações com recursos integrados de monitoramento de saúde”, afirmou Weijin Dai, vice-presidente executivo e gerente-geral da Divisão de IP da VeriSilicon. “Com esse crescimento, oferecer uma interface de usuário poderosa para comunicar informações de forma eficaz em telas pequenas, mantendo baixo consumo de energia, tornou-se essencial. Na VeriSilicon, trabalhamos em estreita colaboração com nossos clientes para integrar a tecnologia de GPU 3D em seus produtos de próxima geração. Como um fornecedor líder de GPUs wearables para aplicações 2.5D e 3D, colaboramos com a LVGL e parceiros como a Actions para impulsionar a inovação e cumprir essa missão”.

Sobre a LVGL

A LVGL Kft. é a criadora da LVGL, a principal biblioteca gráfica gratuita e de código aberto para sistemas integrados, permitindo interfaces de usuário de alta qualidade em qualquer unidade de microcontrolador (MCU), unidade de microprocessador (MPU) ou tipo de tela. Com uma comunidade global e parcerias com o setor, a LVGL permite que os desenvolvedores criem interfaces de usuário visualmente ricas, responsivas e eficientes para dispositivos com recursos limitados, de wearables a equipamentos industriais. Para informações adicionais, acesse www.lvgl.io.

Sobre a Actions Technology

A Actions Technology (688049.SH) é uma empresa líder de semicondutores sem fabricação própria de AIoT de baixo consumo de energia na China. Somos excelentes no fornecimento de experiências de áudio sem fio de alta qualidade e baixa latência, priorizando a eficiência energética. Nossa experiência principal inclui ADC/DAC de áudio de alto desempenho, pré-processamento de voz, codificação/decodificação de áudio e tecnologias de pós-processamento de áudio, permitindo uma cadeia de sinal de áudio superior. Além disso, somos especializados em conectividade sem fio de baixa latência com RF Bluetooth, banda base e tecnologias de pilha de protocolos no núcleo. Para informações adicionais sobre a plataforma de alta qualidade e baixa latência Actions®, acesse www.actionstech.com.

Sobre a VeriSilicon

A VeriSilicon se dedica a fornecer aos clientes serviços personalizados de silício com base em plataforma, abrangentes e completas, além de serviços de licenciamento de IP semicondutor, aproveitando seu IP semicondutor interno. Para informações adicionais, acesse www.verisilicon.com.

