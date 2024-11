SEO é causa do aumento das ações da Reddit, diz especialista

O recente aumento expressivo no valor de mercado do Reddit levanta questões sobre a relação entre SEO e o desempenho financeiro da empresa. O CEO da agência de SEO Quality SMI, Matheus Silveira, explica como a plataforma conseguiu capitalizar sua relevância digital para conquistar seus resultados.

Os números confirmam a análise. No terceiro trimestre de 2024, o Reddit reportou uma receita total de US$ 348,4 milhões, um aumento de 68% em relação ao ano anterior, sendo US$ 315,1 milhões provenientes de anúncios. Além disso, o número de usuários ativos diários aumentou 47%, alcançando 97,2 milhões.

"O Google prioriza o conteúdo que oferece respostas genuínas e relevantes, e o Reddit, com sua base de discussões autênticas, se alinha perfeitamente a essa premissa", afirma. Segundo Matheus, essa visibilidade privilegiada nos mecanismos de busca tem impulsionado o crescimento de usuários e gerado novas oportunidades de monetização para a empresa.

"Esses dados mostram como a combinação de um SEO eficaz com a autenticidade do conteúdo pode impactar diretamente no engajamento e, consequentemente, na receita", destaca Matheus. Ele acrescenta que o aumento de usuários sem conta logada, que cresceu 70% no período, evidencia como o Reddit está se tornando um ponto de referência até mesmo para visitantes ocasionais.

A plataforma já foi apontada por especialistas como Lily Ray, especialista em SEO para jornais e palestrante do BrightonSEO e Mark Williams-Cook, CEO da Condor como a “grande beneficiária” dos updates do Google dos últimos anos em estudos em seus perfis. Os especialistas analisam que o caso do Reddit é um exemplo claro de como o SEO, quando bem executado, pode aumentar a relevância de uma marca enquanto gera resultados financeiros.

O impacto do SEO no desempenho do Reddit também está relacionado à sua capacidade de transformar tráfego em oportunidades comerciais. Matheus explica que a plataforma tem aproveitado sua crescente visibilidade para atrair anunciantes interessados em comunidades específicas e engajadas.

"O Reddit é um espaço único, onde marcas podem se conectar com públicos de nicho de forma autêntica. Essa conexão direta com interesses específicos é algo que outras plataformas nem sempre conseguem oferecer", comenta. Ele acrescenta que essa estratégia tem fortalecido o modelo de negócios do Reddit, que depende fortemente de receitas publicitárias.

Por fim, Matheus destaca a importância do uso de dados para otimizar estratégias de SEO e marketing digital. Ele acredita que a parceria do Reddit com o Google para licenciamento de dados e treinamento de inteligência artificial (IA) também contribuiu para a relevância do site nos resultados de busca.

"O uso estratégico de dados não apenas melhora o desempenho nos motores de busca, mas também atrai investidores que enxergam o potencial do Reddit em mercados como inteligência artificial e análise de dados", explica.

