Só a Helbor Tem já movimentou R$ 5 bilhões em 10 anos

A Helbor Empreendimentos S/A promove no próximo sábado, 30 de novembro, a edição do “Só a Helbor Tem” em São Paulo. Consolidado como uma das estratégias comerciais mais eficazes da incorporadora ao longo dos últimos 10 anos, o evento oferece benefícios exclusivos para a compra de imóveis e será realizado na av. Brigadeiro Faria Lima, 4.055, Itaim Bibi, das 9h às 20h.

Para o evento do dia 30, a incorporadora oferece para quem fechar negócio, a oportunidade de concorrer a uma viagem exclusiva para Paris. O prêmio possibilitará que o vencedor confira pontos turísticos mais procurados como a Torre Eiffel, o Louvre e o charmoso bairro de Montmartre.

Durante o SHT, os clientes que fecharem negócio também contarão com vantagens de até 70 mil pontos Livelo para aquisição de apartamentos, seis meses de condomínio gratuitos para imóveis prontos, além de condições diferenciadas de financiamento em parceria com o Bradesco.

“O 'Só a Helbor Tem' é uma das iniciativas que mais impactam nosso volume de vendas, como resposta às necessidades do mercado imobiliário. Com um alto índice de conversão, que ultrapassa 50% das visitas em vendas concluídas, o evento atrai tanto moradores quanto investidores interessados em condições únicas,” afirma Marcelo Bonanata, diretor de vendas da Helbor.

Neste ano, na primeira edição do “Só a Helbor Tem”, realizada em março, a empresa comercializou imóveis com um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 172 milhões em São Paulo, Curitiba e Mogi das Cruzes, reforçando a importância do evento nos resultados trimestrais da companhia.

Desde 2014 até o início deste ano, o evento já comercializou mais de 3.200 unidades de médio e alto padrão em mais de 12 cidades, acumulando um VGV de R$ 2,5 bilhões (atualizados para aproximadamente R$ 5 bilhões), com lucro de R$ 1 bilhão, consolidando o “Só a Helbor Tem” como um pilar estratégico para o crescimento da companhia.

Nesta edição, a Helbor oferece uma ampla seleção de imóveis em bairros estratégicos de São Paulo, como Aclimação, Brooklin, Chácara Klabin, Consolação, Jardins, Moema, Pinheiros, Vila Olímpia, entre outros, além de cidades próximas como Alphaville, Osasco e São Bernardo do Campo.

Serviço – Só a Helbor Tem – São Paulo

Data: 30 de novembro (sábado)

Horário: das 9h às 20h

Local: HBR Corporate Tower

Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 4055, 1º andar, Itaim Bibi, São Paulo

Mais informações: helbor.com.br/soahelbortemsaopaulo

Website: https://www.helbor.com.br