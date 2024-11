Novembro Azul reforça cuidados para previnir câncer de próstata em idosos

Durante o Novembro Azul, mês dedicado à conscientização sobre a saúde masculina, o foco se volta principalmente à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de próstata, especialmente entre os idosos. O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima o surgimento de 71.730 novos casos da doença entre 2023 e 2025, o que configura 30% do valor total de incidências no país. Em relação ao estado do Paraná, a previsão é que despontem 3.430 novos casos no período.

O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre homens no Brasil, sendo o grupo acima dos 65 anos o mais vulnerável. As doenças crônicas, juntamente com alterações na mobilidade, declínio cognitivo e da saúde mental, são alguns dos principais problemas em relação à saúde enfrentados pela população idosa, de acordo com a médica da Versania Seniors Club, Carla Lagomarsino. Nesse contexto, promover a saúde e o bem-estar dos idosos é uma das melhores estratégias para reduzir os riscos da doença e melhorar a qualidade de vida.

Com a chegada do Novembro Azul, o foco na saúde masculina e na prevenção do câncer de próstata ganha destaque. No caso dos idosos, a atenção aos cuidados preventivos é fundamental, e espaços como a Versania Seniors Club propõem um modelo de assistência que integra saúde, qualidade de vida e bem-estar, fortalecendo a prevenção contra doenças, inclusive o câncer de próstata. "O homem idoso apresenta diferenças significativas no seu corpo em comparação com outras fases da vida, influenciadas por fatores biológicos, hormonais, sociais e comportamentais, o que justifica a importância do trabalho realizado no residencial", explica a médica.

O câncer de próstata é mais comum entre homens a partir dos 65 anos, e adotar um estilo de vida saudável pode auxiliar na redução dos fatores de risco. Na Versania Seniors Club, em Curitiba (PR), o ambiente foi projetado para unir cuidados médicos a uma rotina ativa e socialmente envolvente. Em formato de hotel e acolhimento como um lar, o residencial promove atividades regulares de socialização e estímulo cognitivo, essenciais para a saúde mental e para a criação de laços afetivos, que também impactam positivamente a saúde física.

O acompanhamento médico constante é outra peça-chave na prevenção de doenças, segundo a médica. "Nossos hóspedes passam por monitoramento médico, que permite identificar sintomas precocemente e ajustar cuidados conforme a necessidade de cada paciente. Esse cuidado inclui orientação sobre a realização de exames de rotina, como o PSA (Antígeno Prostático Específico) e o toque retal, fundamentais para a detecção precoce do câncer de próstata".

De acordo com Carla Lagomarsino, a nutrição também é tratada com prioridade na Versania Seniors Club. Uma alimentação saudável e equilibrada é uma das medidas de prevenção ao câncer de próstata, e a equipe de nutrição da unidade elabora cardápios personalizados, respeitando as necessidades e restrições de cada idoso. Uma dieta rica em nutrientes pode fortalecer o sistema imunológico e, aliada a uma rotina ativa e equilibrada, ajuda a reduzir os riscos de doenças.

