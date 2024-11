Itamaraty expande portfólio de cobertos de chocolate

Desde 1963 no mercado brasileiro, a Itamaraty prepara novidades para 2025. Após o lançamento das linhas de cobertos de chocolate, Look e Charm, com opções de snacks doces, a marca anuncia que pretende expandir os lançamentos neste mercado, mantendo o compromisso com a valorização do produto nacional, utilizando cacau 100% brasileiro.

A linha Look Mais, transformou os tubos de wafer recheados da linha Look tradicional com uma cobertura de chocolate extra. São cinco opções de sabores - festa, brigadeiro, morango, chocolate e chocolate branco -, e para o próximo ano os consumidores podem esperar mais opções de sabores para combinar com as oito opções da linha Look tradicional, além de novas versões.

“Atualmente, o Brasil é sexto maior produtor de cacau do mundo, segundo a Organização Internacional do cacau (ICCO). Nossa produção é suficiente para atender o mercado nacional e a Itamaraty se orgulha de valorizar o produto nacional, oferecendo a máxima qualidade do cacau brasileiro aos nossos clientes. Hoje, 100% das nossas linhas de snacks cobertos de chocolate utilizam essa matéria-prima, e pretendemos nos manter assim", explica Alexandre Barbone - Gerente de Trade e Marketing da Itamaraty.

A linha Charm, combina a crocância dos biscoitos wafer recheados da Itamaraty, com a cobertura do chocolate com cacau 100% brasileiro. Há a versão de chocolate coberto com chocolate meio amargo e as versões morango e limão, ambas com cobertura de chocolate. Há ainda a linha de Chips de Wafer cobertos de chocolate, nas versões chocolate meio amargo e chocolate ao leite, ideais para compartilhar ou beliscar durante o dia.

“Para 2025, a Itamaraty pretende investir ainda mais nas novidades cobertas de chocolate, tanto para o mercado brasileiro, como para os mais de 30 países que consomem os nossos produtos diariamente. Tanto em matéria-prima quanto em sabor, a indústria brasileira tem muita qualidade", finaliza Barbone.





Website: http://www.itamaraty.com