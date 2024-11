Celso Neto competirá na temporada 2025-2026 da IMSA, nos EUA

O piloto brasileiro Celso Neto, de 20 anos de idade, que recentemente conquistou a bolsa de diversidade da IMSA, competirá na temporada 2025-2026 da IMSA Michelin Pilot Challenge na classe TCR, nos Estados Unidos. Neto foi o único finalista brasileiro na disputa pelo IMSA Diversity Scholarship.

O piloto superou outros oito competidores e conquistou o prêmio de US$ 250 mil do programa. Como novo piloto oficial do IMSA Diversity Program, Neto pode competir em pistas como a Daytona International Speedway e a Sebring International Raceway, ambas na Flórida (EUA), e a Michelin Raceway Road Atlanta, na Geórgia (EUA).

A competição inicia com os testes coletivos pré-temporada entre os dias 17 e 19 de janeiro de 2025 e com a corrida nos dias 22 a 24 de janeiro. A IMSA Michelin Pilot Challenge possui uma base de fãs mundial, com transmissões em mais de 190 países. Além disso, seu público possui algumas características específicas, como:

57% possuem graduação ou ensino superior;

84% são donos de dois ou mais carros;

86% são mais prováveis de considerar experimentar o produto ou serviço de um patrocinador;

As pessoas que estão interessadas ??na IMSA são mais mulheres, mais jovens e mais ricas do que os fãs atuais.

Os dados são do IMSA Marketing Overview (2024 - 2025). O relatório também aponta as métricas de público em 2024, sendo: 12,1 milhões de espectadores únicos na transmissão dos Estados Unidos, 2 milhões de seguidores nas redes sociais e 4,2 milhões de visitantes no site. Na distribuição de transmissão internacional, em 2023, o campeonato registrou um crescimento de 23%, através de sua parceria com a Greenlight International.

Segundo Neto, as expectativas para a temporada do próximo ano são positivas: “Sinto-me preparado para a próxima temporada e espero lutar pelo campeonato”.

O piloto revela que ainda não teve contato com a equipe em um fim de semana de corrida, mas participou do mesmo campeonato em uma corrida pela Skip Barber no Aston Martin Vantage GT4 que possibilitou uma experiência positiva de todas as novidades de uma corrida de longa duração.

“Estamos nos preparando fisicamente, com musculação específica e natação, entre outras atividades para garantir um físico mais resistente aos longos tempos pilotando”, explica.

Neto venceu as duas últimas corridas da temporada na TC América nos dias 5 e 6 de outubro, em Indianápolis (EUA) - mesmo local onde conquistou a sua primeira vitória oficial no país, no ano passado. A TC América é considerada uma das mais altas categorias do campeonato. O brasileiro também fechou o campeonato como vice-campeão.

Patrocínio é essencial

Neto chama a atenção para a importância dos patrocinadores em competições como a IMSA Michelin Pilot Challenge: “Essa é uma das etapas mais importantes para o piloto. Ter um orçamento maior ajuda com toda preparação do ano, possibilitando mais treinos, testes e, em contrapartida, uma preparação mais elevada que ajuda com todo o desempenho”.

O brasileiro observa que, por outro lado, a falta de orçamento de patrocinador impossibilita a participação de um piloto em uma corrida devido a todos os custos associados a uma competição, principalmente como a da IMSA Michelin Pilot Challenge, que conta com corridas de longa duração. “Empresas interessadas em apoiar o nosso trabalho podem entrar em contato conosco por meio de nossos canais de comunicação“, diz.

