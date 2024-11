Teuto conquista prêmio nacional com projeto em pesquisa e desenvolvimento

Analista de desenvolvimento farmacotécnico do Laboratório Teuto, Aline Zorzetto conquistou o terceiro lugar no Prêmio IEL de Talentos 2024, na categoria Artigo Inovador, com um projeto que aborda etapas iniciais no desenvolvimento de medicamentos. O prêmio é promovido nacionalmente pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e valoriza estagiários e bolsistas que se destacam em suas áreas de atuação.

Aline é natural de Ribeirão Preto-SP e doutora em Ciências Biológicas. Ao receber o prêmio durante o evento em Fortaleza (CE), ela celebrou o título. “Toda vez que falo sobre essa conquista, relembro de cada etapa da minha trajetória. A educação transforma e abre um leque de possibilidades. A inovação, principalmente no campo da ciência e da indústria farmacêutica, responde às demandas atuais, antecipa as necessidades do futuro e estabelece novos padrões de excelência”, pontua.

Inovar é preciso

Ao evidenciar projetos com relevância prática, o Prêmio IEL de Talentos incentiva o desenvolvimento de profissionais e empresas e destaca a importância da inovação no fortalecimento da indústria nacional.

Uma pesquisa recente conduzida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) apontou que empresas que investem em inovação têm uma taxa de competitividade 30% maior no mercado. Essa relação direta entre pesquisa e sucesso reforça o impacto de iniciativas como o Inova Talentos, programa do IEL que conecta empresas a pesquisadores em busca de soluções que geram avanços econômicos e tecnológicos.

O diretor institucional do IEL, Ricardo Cavalcante destaca o papel fundamental dos projetos vencedores. “Ao reconhecer o valor do estágio para o mercado de trabalho e estimular a qualificação dos talentos para pesquisa e desenvolvimento, a premiação reforça o compromisso da CNI com a inovação e a melhoria contínua da competitividade da indústria brasileira, a partir do fortalecimento de suas competências”, destaca.