Uma equipe multidisciplinar de médicos e pesquisadores embarcou em uma jornada chamada "expedição Be Real" para as blue zones da Sardenha, uma das regiões mais notáveis do mundo pela alta concentração de pessoas que vivem mais de 100 anos. Com o foco em desvendar os fatores que contribuem para a longevidade, o grupo busca entender como os hábitos, alimentação e matérias-primas locais influenciam diretamente a saúde e o envelhecimento saudável, além de identificar possíveis fontes para novos suplementos alimentares.

As chamadas blue zones são áreas onde as populações apresentam taxas de longevidade significativamente maiores que a média mundial, e a Sardenha é uma dessas regiões. Fatores como uma dieta rica em vegetais frescos, grãos, azeite de oliva, além de estilos de vida que promovem atividade física natural e um senso de comunidade, estão no centro das investigações. A expedição tem como objetivo principal observar e documentar esses hábitos diários e explorar como esses aspectos poderiam ser adaptados para outras populações.

Além disso, a expedição Be Real tinha um interesse especial em identificar alimentos ricos em magnésio, um mineral essencial para a saúde humana, cuja presença nos alimentos no Brasil é insuficiente para atender às necessidades da população. Durante a expedição, a equipe também visitou plantações de uvas da Sardenha, conhecidas pela alta concentração de trans-resveratrol, um composto com propriedades antioxidantes que auxilia na saúde cardiovascular e contribui para a longevidade. Esses ingredientes locais podem também ser utilizados no desenvolvimento de suplementos alimentares que promovam a saúde.

Os médicos envolvidos realizaram entrevistas com moradores locais, registraram os elementos da dieta tradicional e estudaram a rotina de atividades físicas e interação social. Eles também coletaram amostras de alimentos e plantas locais para analisar suas propriedades nutricionais e possíveis benefícios à saúde, incluindo seu potencial para serem usados em suplementos. Liderada pela médica Luana Oliveira (CRM 23164), a equipe inclui especialistas focados na pesquisa de práticas naturais e locais de promoção da saúde e longevidade. O médico Rafael Gallassini (CRM 21664) também esteve à frente do projeto, contribuindo com sua expertise em nutrologia e suplementação alimentar, ajudando a identificar ingredientes que poderiam ser incorporados em suplementações personalizadas.

Entre os especialistas locais, destaca-se o Dr. Ivo Pirisi, um pesquisador contratado e nativo da Sardenha. Dr. Ivo acompanhou a equipe durante os dez dias da expedição, conduzindo-os em visitas a fazendas e hortas, explicando o manejo de animais, a fabricação de queijos e bebidas típicas, e oferecendo jantares em casas de moradores locais. Esse imersivo tour incluiu não apenas uma introdução à alimentação regional, mas também uma profunda observação dos comportamentos sociais e práticas culturais que influenciam a longevidade dos moradores da ilha.

Dr. Ivo Pirisi, com ampla experiência em longevidade e gastronomia, possui uma sólida formação acadêmica com graduação em Biologia, especialização em genética de populações e doutorado em imunohistoquímica com foco em metabolismo. Sua atuação tem sido essencial para entender os processos biológicos que afetam a saúde e a longevidade. Trabalhando diretamente com a equipe da expedição Be Real, Dr. Ivo contribuiu para o estudo dos fatores genéticos, ambientais e culturais que favorecem uma vida longa nas blue zones.

Dr. Ivo é também o fundador da Tasting Sardinia Longevity Academy, onde integra sua expertise científica com as ricas tradições culturais da Sardenha. Por meio da academia, ele promove experiências imersivas que exploram a relação entre alimentação, meio ambiente e longevidade. Colaborando com universidades e instituições ao redor do mundo, Dr. Ivo destaca a importância de integrar ciência e cultura para a promoção da longevidade.

Como parte dessa missão, a expedição Be Real, fundada por Deivid Antônio Clarinda, lidera uma start-up dedicada a expedições nas blue zones com equipes de médicos e especialistas. O objetivo é identificar e selecionar matérias-primas dessas regiões, reconhecidas por promover vidas longas e saudáveis. A start-up aplica conhecimentos ancestrais e inteligência artificial para desenvolver uma plataforma SaaS que analisa necessidades individuais e oferece suplementação personalizada de acordo com os objetivos de saúde de cada pessoa. Dessa forma, a expedição Be Real conecta seus usuários aos segredos da longevidade, diretamente das blue zones, com foco no desenvolvimento de suplementos alimentares baseados em pesquisas científicas.

O estudo é embasado em pesquisas prévias que já associaram esses hábitos a um envelhecimento mais saudável. A análise dos dados coletados permitirá avaliar a aplicabilidade dessas práticas em contextos urbanos, nos quais o estilo de vida é geralmente mais acelerado e menos saudável.

Os resultados da expedição Be Real poderão fornecer não só uma melhor compreensão dos aspectos que contribuem para a longevidade, mas também sugestões práticas para adaptação de hábitos saudáveis em outras regiões. O estudo reforça o papel da alimentação e do estilo de vida na promoção da saúde e prevenção de doenças, destacando a relevância das tradições locais no cuidado com a longevidade e no desenvolvimento de suplementos voltados ao bem-estar.

