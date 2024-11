Turismo deve faturar R$ 157,74 bilhões na temporada de verão de 2024/2025

O tempo voa e as festas de fim de ano, confraternizações e férias escolares estão chegando. O período movimenta o mercado de turismo brasileiro e na alta temporada de verão que ocorre entre novembro de 2024 e fevereiro de 2025, as atividades ligadas ao setor devem faturar R$ 157,74 bilhões, representando a maior receita dos últimos dez anos, segundo análise do Ministério do Turismo, baseada em dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O levantamento aponta que os maiores faturamentos devem ocorrer nos estados de São Paulo (R$ 51,4 bilhões), Rio de Janeiro (R$ 19 bilhões) e Minas Gerais (R$ 17,2 bilhões) que acumulam 55,5% do valor estimado. Os estados apresentam ótimas opções de roteiros para o merecido descanso com a família.

São Paulo é o maior destino turístico do Brasil e a metrópole com maior programação cultural da América Latina, também abriga diversas obras arquitetônicas, como o prédio do Museu de Arte de São Paulo (MASP), o Edifício Copan, a Estação da Luz, o Auditório do Ibirapuera, a Japan House e muitas outras. “A gastronomia riquíssima e diversificada também agrega valor ao destino. A região reúne alguns dos melhores restaurantes da América Latina e do mundo, com opções nacionais e internacionais, que atendem a todos os bolsos, além de ser famosa pelos food trucks e festivais gastronômicos”, afirma Carlos Eduardo Pereira, diretor executivo da Bancorbrás Turismo.

Já para quem deseja curtir o clima praiano, a Cidade Maravilhosa, que detém o título de Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, atrai visitantes do mundo todo. Um dos maiores destaques do destino é a versatilidade que agrada diferentes estilos de viajantes. “Não faltam razões para se entender por que a cidade do Rio de Janeiro é realmente maravilhosa. Desde a exuberante geografia com serras, ilhas, lagoas e vegetação tropical que preserva, em alguns trechos, a Mata Atlântica, até a efervescência cultural e histórica garantida pela riqueza do carnaval e a vida boêmia da região, ou pelos mais de 50 museus e centro histórico que preserva o estilo colonial, o Rio de Janeiro oferece uma ampla gama de experiências para os visitantes”, comenta o diretor.

Para Carlos Eduardo os destaques de Minas Gerais ficam por conta da gastronomia e da receptividade dos mineiros. “E o destino vai muito além disso. Minas abriga 4 dos 14 bens tombados como Patrimônio Cultural da Humanidade no Brasil: os centros históricos de Ouro Preto e Diamantina, o Santuário de Bom Jesus do Matosinhos, em Congonhas e, o mais recente, o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, na capital. Além disso, a região é reduto de lagoas, cachoeiras, picos, cavernas e estalactites, além de outros espetáculos naturais”, diz.