As empresas no Brasil estão investindo em tecnologias digitais, incluindo IA generativa, para aproveitar uma riqueza de dados para melhorar as operações da supply chain, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia.

O relatório ISG Provider Lens™ Supply Chain Services de 2024 para o Brasil conclui que novas ferramentas, incluindo dispositivos de sensoriamento remoto e plataformas de software altamente integradas, estão fornecendo às empresas mais e melhores dados sobre suas cadeias de suprimentos. Usando avanços recentes em IA e análise, as organizações estão aplicando essas informações ao software de planejamento de recursos empresariais (ERP), sistemas de planejamento avançados e torres de controle para maior desempenho e resiliência da supply chain.

“A transformação empresarial contínua é a principal prioridade para os líderes empresariais brasileiros”, disse Bob Krohn, sócio de manufatura da ISG. “Eles reconhecem que supply chains mais flexíveis, integradas e sustentáveis ??são essenciais para essa visão, e os fornecedores de serviços estão ajudando-os a usar a IA para concretizar essa visão.”

As empresas no Brasil estão aproveitando os maiores volumes de dadosàmedida que os serviços de nuvem crescem em desempenho, capacidade de processamento e confiabilidade, diz o relatório. Com informações mais estruturadasàdisposição, as empresas estão aplicando soluções de IA e GenAI cada vez mais sofisticadas a uma gama maior de aplicações. As implantações estão se expandindo além das vendas e do planejamento para incluir aplicações essenciais de fabricação e operações industriais, como manutenção preditiva.

As ferramentas de IA e GenAI que estão sendo implantadas no Brasil tornam os dados sobre logística, distribuição, vendas e reposição de produtos mais úteis para prever e responder a picos de vendas e movimentação anormal de materiais, diz o ISG. Elas dão às empresas mais visibilidade e alavancas para gerenciar a supply chain estendida, estendendo-se desde os fornecedores até os consumidores, o que torna mais fácil realizar iniciativas de economia circular que reduzem o desperdício.

Desde que emergiram da pandemia da COVID-19, muitas empresas brasileiras aceleraram os esforços para superar os concorrentes em desempenho e eficiência, diz o relatório. Um número crescente delas está fazendo parcerias com fornecedores de consultoria e assessoria em supply chain para atividades que incluem diagnóstico de problemas na cadeia de suprimentos, elaboração de estratégias, implementação de sistemas e redução de custos e riscos. Dada a área terrestre do Brasil — a quinta maior do mundo — soluções de distribuição como torres de controle e sistemas de gerenciamento de armazéns e transportes estão em demanda especialmente alta.

“Visibilidade e controle em toda a supply chain são mais importantes do que nunca”, disse Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens Research. “As empresas brasileiras estão fortemente focadas em soluções de IA e análise para atingir esses objetivos.”

O relatório também analisa outras tendências da supply chain no Brasil, incluindo a crescente demanda por serviços de BPO na cadeia de suprimentos e o interesse emergente em cadeias de suprimentos circulares para melhorar a sustentabilidade.

Para mais informações sobre os desafios da supply chain enfrentados pelas empresas no Brasil, veja o briefing ISG Provider Lens™ Focal Points aqui.

O relatório ISG Provider Lens™ Supply Chain Services de 2024 para o Brasil avalia as capacidades de 40 fornecedores em quatro quadrantes: Supply Chain Advisory and Consulting Services, Supply Chain IT Operations Services, Supply Chain BPO Services e Circular Supply Chain Services.

O relatório nomeia a Accenture como Líder em todos os quatro quadrantes. Ele nomeia a EY como Líder em três quadrantes e a IBM e a Tech Mahindra como Líderes em dois quadrantes cada. Deloitte, ILOS, McKinsey, Stefanini, TCS e Xcelis Solutions são nomeadas como Líderes em um quadrante cada.

Além disso, a Alvarez & Marsal é nomeada como Rising Star — uma empresa com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro” pela definição da ISG — em dois quadrantes. A BRQ e a PwC são nomeadas como Rising Stars em um quadrante cada.

Uma versão personalizada do relatório está disponível na Accenture.

Na área de customer experience, a Genpact foi nomeada a ISG CX Star Performer global de 2024 entre os fornecedores de serviços de supply chain. A Genpact obteve as maiores pontuações de satisfação do cliente na pesquisa Voice of the Customer da ISG, que faz parte do programa ISG Star of Excellence™, o principal reconhecimento de qualidade para o setor de tecnologia e serviços empresariais.

O relatório ISG Provider Lens™ Supply Chain Services de 2024 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página da web.

Sobre o ISG Provider Lens™ Research

A série de pesquisas em quadrantes do ISG Provider Lens™ é a única avaliação de fornecedor de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica baseada em dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global do ISG. As empresas encontrarão uma grande quantidade de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros apropriados (sourcing), enquanto os consultores do ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos do ISG. A pesquisa atualmente abrange fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre o ISG Providers Lens™ da ISG, visite esta webpage.

Sobre o ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder global em pesquisa de tecnologia e consultoria. Um parceiro de negócios confiável para mais de 900 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, o ISG está comprometido em ajudar corporações, organizações do setor público e provedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo nuvem e análise de dados; assessoria de sourcing; governança gerenciada e serviços de risco; serviços de telecomunicações; estratégia e desenho de operações; gestão de mudança organizacional, inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 2006 e com sede em Stamford, Connecticut, o ISG emprega mais de 1.300 profissionais digital-ready que operam em mais de 20 países - uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência de mercado, profundo conhecimento em tecnologia e indústria, e pesquisa e recursos analíticos de classe mundial com base nos dados de mercado mais abrangentes do setor. Para mais informações visite http://www.isg-one.com/.

