Sustentabilidade amplia catálogo de gráfica online

Uma nova pesquisa do Mercado Livre destacou o comportamento atual do consumidor brasileiro que tem demonstrado maior interesse por produtos sustentáveis em um cenário permeado por discussões sobre sustentabilidade e emergência climática

Intitulada “Pesquisa Tendências de Consumo On-line com Impacto Positivo - 2024”, o levantamento foi realizado com 1.500 usuários de seis países da América Latina (Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, Uruguai e México), sendo possível constatar uma popularidade nos produtos da categoria de sustentáveis do site.

De acordo com os dados, aproximadamente 2,7 milhões de usuários pesquisam esse tipo de produto na plataforma. Ao todo, são 38 mil vendedores nessa categoria, com 43% de brasileiros cadastrados no nicho sustentável.

Esse movimento tem acendido o alerta de diversas empresas, do meio do comércio eletrônico às lojas físicas. A gráfica on-line FuturaIM, especializada em impressos personalizados, é um exemplo desse movimento.

“Temos observado uma grande procura por produtos como as Garrafas térmicas e Ecobags, que substituem garrafas plásticas e descartáveis”, comenta Victor Nakamura, coordenador de marketing da gráfica on-line FuturaIM.

A gráfica atende principalmente revendedores gráficos e marcas interessadas em personalizar produtos para divulgação de serviços, e a adoção de produtos sustentáveis se apresenta como uma escolha alinhada às tendências de consumo.

No levantamento anterior, a Tendências de Consumo On-line com Impacto Positivo - 2023, as garrafas reutilizáveis já figuravam entre os itens mais pesquisados, fato que motivou a gráfica a investir na fabricação dessa categoria.

Nakamura ressalta que, além do apelo sustentável, a tecnologia dessas garrafas, que preserva a temperatura das bebidas por longos períodos, e a possibilidade de personalização têm atraído o público jovem.

Outro item em destaque são as ecobags, sacolas de pano com alças resistentes, amplamente utilizadas no cotidiano para diversas finalidades, como idas ao mercado ou passeios. A versatilidade e o design estiloso desses produtos têm impulsionado sua popularidade entre consumidores que buscam alternativas sustentáveis.

“Esses itens são essenciais para marcas que atendem a um público ecologicamente consciente, que se sentirá mais valorizado ao utilizar produtos sustentáveis e personalizados para o cotidiano”, destaca Nakamura, sobre a busca das empresas em transmitir uma imagem de responsabilidade ambiental.

A personalização dos itens, prática central no mercado gráfico, contribui para que empresas transmitam mensagens alinhadas com práticas sustentáveis, atraindo consumidores preocupados com questões ambientais.

Conforme a pesquisa da Kantar de 2023, o segmento de consumidores denominado "Eco-Ativos" representava 18% da população da América Latina, movimentando cerca de R$ 15 bilhões na compra de itens de consumo.

Esse grupo tem impulsionado a busca por práticas mais sustentáveis, beneficiando marcas que adotam políticas baseadas em ambiental, social e de governança (ESG). Além disso, um estudo da McKinsey, também de 2023, evidenciou um crescimento médio de 28% no mercado de produtos relacionados a ESG.

“Estamos comprometidos em oferecer opções que respeitem o meio ambiente, pois acreditamos que a sustentabilidade é um pilar fundamental para o futuro da impressão gráfica”, conclui Victor Nakamura.

