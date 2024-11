Full Sail University abre inscrições para o TPD 2025

Em breve, serão abertas as inscrições para o TPD 2025 (Teacher Professional Development), realizado pela Full Sail University, universidade com sede em Orlando, nos Estados Unidos. A iniciativa visa ensinar educadores de todo o mundo a aplicar novas técnicas de ensino e tornar a sala de aula uma experiência envolvente.

A primeira edição do TPD foi realizada em 2020 e, desde então, a Full Sail University promove edições anuais do programa. Segundo a instituição, o projeto foi completamente reformulado para 2025 e todos os módulos são diferentes das versões anteriores.

O TPD é uma série 100% on-line e gratuita, composta por módulos mensais com webinars, sessões de vídeo e desafios práticos. O programa é destinado a professores de qualquer tipo de instituição interessados ??em aprender como aumentar o engajamento em sala de aula.

O projeto prevê seis módulos mensais e dois meses de recuperação, momento em que os professores poderão recuperar qualquer módulo que não tenha sido concluído. Para participar, o professor precisa realizar a inscrição por meio da escola em que atua. Já professores independentes podem se registrar como escola, e depois como professores.

Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University, conta que a edição 2024 do projeto foi interessante, já que foram abordadas frentes sobre tecnologia e profissões no meio, entre outros temas.

“Gravei todas as aulas, o que foi muito intenso de aprender e também conseguir conectar uma área importante com pessoas que realmente se interessam pelo assunto. Mas, no final, o resultado foi positivo”, afirma

Segundo Olival, a expectativa da instituição com a próxima edição é conseguir levar ainda mais informações sobre a tecnologia, a educação e as carreiras do futuro a professores que, dentro da sala de aula, fazem a diferença.

“Todos devemos nos adaptar à tecnologia porque o mundo, hoje, é isso, e dentro das aulas não é diferente. É importante entender sobre uma apostila dentro de uma plataforma, ou educar os alunos dentro de uma matéria, mas com adendos sobre tecnologias”, afirma.

Módulos TPD 2025

Os módulos do TPD 2025 são independentes, o que permite que os participantes escolham fazer qualquer módulo que pareça mais atraente para eles. Segundo informações divulgadas pela Full Sail, cada módulo concluído desbloqueia um Reconhecimento de Participação e um emblema do LinkedIn para os participantes.

“Os professores que concluírem todos os módulos poderão baixar um Reconhecimento de Participação completo para o TPD 2024 e se inscrever para participar como mentor na edição do ano seguinte”, revela Olival.

A seguir, os módulos do TPD 2025:

Abril - AI (Artificial Intelligence) in classroom;

Maio - Immersive realities in the classroom;

Junho - IoT (Internet of the Things) in the classroom;

Julho - Make up month;

Agosto - Digital literacy in the classroom;

Setembro - Cyber security in the classroom;

Outubro - Data Analytics in the classroom;

Novembro - Make Up Month.

Professores certificados na edição 2024

Neste ano, ao todo, foram 810 professores inscritos em todo mundo, sendo 71% brasileiros. No total, 650 projetos foram entregues durante 2024, correspondendo à mesma quantidade de certificação por módulo. Além disso, 28 professores finalizaram os 6 módulos e foram certificados com o Full Completion Certificate TPD 2024, sendo 82% deles brasileiros.

Para mais informações, basta acessar: http://www.fullsail.edu