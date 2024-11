Afinz adquire Tappaggo e complementa seu ecossistema de soluções financeiras

A Afinz, plataforma de serviços financeiros e de cuidado para varejistas e consumidores, anuncia a aquisição da Tappaggo, plataforma Tap on Phone capaz de transformar o celular ou qualquer dispositivo móvel em uma maquininha para viabilizar pagamentos via cartão de crédito por aproximação, Pix e também por QR Code.

Com isso, a empresa segue expandindo sua estratégia de atuar como um ecossistema completo de soluções financeiras, possibilitando aos clientes diversos meios de captura. “Nosso modelo de penetração no segmento de adquirência, onde muito já foi feito, é focado em soluções financeiras para atender as necessidades atuais de consumo. Não buscamos competir diretamente com os grandes bancos, mas sim oferecer valor diferenciado aos nossos parceiros”, explica Cláudio Yamaguti, CEO da Afinz.

De acordo com o executivo, a compra da Tappaggo integra os planos da empresa de proporcionar inovação ao seu público-alvo. Ele ressalta que, ao transformar o celular em ponto de venda, a ferramenta garante praticidade para pequenas empresas e autônomos.

A Tappaggo também conta com integração de catálogo de produtos, realizando o check out completo no próprio dispositivo móvel, podendo inclusive substituir o PINPAD pela solução de aproximação no pagamento. Ou seja, tanto o vendedor quanto o comprador podem realizar a operação de venda ou compra pagando por aproximação - tudo dentro da solução Tappaggo ou integrado à um marketplace.

"A integração de diversos meios de captura atende uma gama vasta de clientes, independentemente do método de pagamento que preferem. Isso aumenta as chances de concluir vendas com sucesso. O Tap on Phone simplifica o processo de pagamentos, tornando-o mais rápido e intuitivo, tanto para os vendedores quanto para os clientes”, ressalta Yamaguti.

Além disso, o CEO destaca que a solução pode ser usada em qualquer lugar com acesso à internet, facilitando vendedores móveis, como entregadores e prestadores de serviço, por aceitarem vários tipos de pagamentos e também integração com sistemas para totens de atendimento. “Trata-se de uma ferramenta equipada com tecnologias avançadas de segurança, como criptografia e autenticação, garantindo transações seguras independentemente do método de pagamento utilizado”, reforça ele.

A solução já está disponível para os parceiros e futuros parceiros varejistas da Afinz.

