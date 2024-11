Real Seguro Viagem lidera categoria Seguros de Viagem no Reclame Aqui

A Real Seguro Viagem alcançou o primeiro lugar na categoria Seguros de Viagem no Reclame Aqui, plataforma que mede a reputação das empresas com base nas avaliações de consumidores. Com uma nota de 9.8 e um índice de 100% de resolução de problemas, a empresa se destacou pelo atendimento ao cliente e eficiência na resolução de solicitações.

A plataforma Reclame Aqui é amplamente utilizada por consumidores para consultar a reputação de empresas, especialmente antes de realizar compras ou contratar serviços. O bom desempenho da Real Seguro Viagem reflete a qualidade de seu atendimento, com destaque para a rapidez nas respostas, com tempo médio de menos de 24 horas, e uma alta taxa de recomendação pelos usuários que utilizaram o serviço de atendimento via a plataforma.

Crescimento contínuo e foco no cliente

Desde sua fundação, a Real Seguro Viagem tem se dedicado a oferecer uma plataforma transparente e fácil de usar, onde os viajantes podem comparar e contratar seguros de viagem das principais seguradoras do mercado. O reconhecimento no Reclame Aqui é fruto de anos de investimento em tecnologia, aprimoramento de processos e, principalmente, na capacitação de sua equipe de atendimento ao cliente.

"Atingir o primeiro lugar no Reclame Aqui é uma grande conquista para nós. Sempre colocamos o cliente no centro de todas as nossas decisões, e esse reconhecimento reforça que estamos no caminho certo. A confiança de nossos clientes é o que nos motiva a continuar melhorando e inovando", afirmou Grasiela Ferreira, head de suporte da Real Seguro Viagem.

O levantamento feito pelo Reclame Aqui considera, além da nota dada pelos consumidores, a capacidade de resolução dos problemas reportados e a satisfação final do cliente.

A Real Seguro Viagem, empresa especializada em comparação de apólices de seguros para viajantes, atua no mercado desde 2009, com foco em oferecer soluções para o público, comparando do ramo de seguro viagem do Brasil.

Além das operações no site, a empresa também conta com um aplicativo exclusivo que facilita o acesso a informações sobre coberturas contratadas e permite o acionamento rápido do seguro em caso de necessidade.

Sobre a Real Seguro Viagem

A Real Seguro Viagem é uma comparadora de seguros de viagem, oferecendo uma plataforma digital que permite aos viajantes comparar e contratar as melhores apólices de seguros do mercado, bem como itens associados a viagens, como chip internacional, Carta Verde, SOAPEX e SOAT.

Sobre o Reclame Aqui

O Reclame Aqui é uma plataforma brasileira de avaliação de atendimento e serviços, utilizada por milhões de consumidores para verificar a reputação de empresas antes de realizar uma compra. A plataforma é considerada um dos maiores termômetros de qualidade no relacionamento entre marcas e clientes, no Brasil desde 2001.

Website: http://seguroviagem.srv.br