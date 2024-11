A 18ª edição dos World Branding Awards homenageou o sucesso e as conquistas de algumas das Melhores Marcas do Mundo como Vencedoras Nacionais, Regionais e Internacionais. Os World Branding Awards 2024-2025 viram mais de 927 marcas de 66 países nomeadas como "Marca do Ano". Destas, menos de 100 foram declaradas Vencedoras.

A prestigiada cerimônia de premiação foi realizada na Torre de Londres, Reino Unido. Ela recebeu mais de 80 convidados de todo o mundo e foi apresentada pelo aclamado apresentador de televisão britânico, David Croft.

As vencedoras internacionais que comprovaram excelência e marca impecável em seus setores incluem Yakult (Japão), Lurpak (Dinamarca), Sennheiser (Alemanha), Spotify (Suécia), BYD (China) e Heinz (Reino Unido).

As vencedoras de nível nacional incluem Absolut (Suécia), Airland (Hong Kong), Aurora (Tailândia), Bank of Taiwan (Taiwan), Boots (Reino Unido), Café Amazon (Tailândia), Farm Fresh (Malásia), Flimty (Indonésia), GasKita (Indonésia), GIG (Kuwait), Natural Aqua Gel Cure (Japão), King Power (Tailândia), Partners (Filipinas), Rotiboy (Malásia), Thai Life Insurance (Tailândia), Sukiya (Japão) e VISTRA (Tailândia), para citar algumas.

Apenas 20 marcas foram selecionadas para receber o prêmio de nível regional este ano, incluindo M-150 (Tailândia), Tsui Wah (Hong Kong), Nippon Rent-A-Car (Japão) e MR DIY (Malásia). Estas marcas foram votadas como favoritas dos consumidores em 4 ou mais países em 3 ou mais áreas em uma região geográfica específica.

"Ganhar a Marca do Ano, com 70% do poder de voto nas mãos dos consumidores, é uma prova da capacidade de uma marca de se conectar com seu público. É o reconhecimento de que uma marca não apenas atendeu, mas superou as expectativas de seus clientes. É um distintivo de honra que significa o comprometimento de uma marca em agregar valor excepcional, gerar confiança e criar relacionamentos duradouros", disse o Sr. Richard Rowles, Presidente do World Branding Forum.

Mais de 100.000 consumidores participaram do processo de nomeação a nível mundial este ano. Em média, há apenas 5 marcas vencedoras em cada país, provando que ganhar um World Branding Award é uma conquista notável.

Para mais informação e a lista completa das vencedoras, acesse awards.brandingforum.org.

SOBRE OS WORLD BRANDING AWARDS

Os World Branding Awards são os principais prêmios do World Branding Forum, uma organização sem fins lucrativos registrada. Os prêmios reconhecem as conquistas de algumas das melhores marcas do mundo.

