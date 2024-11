O Taiwan Semiconductor Research Institute (TSRI), sob os Laboratórios Nacionais de Pesquisa Aplicada, anuncia hoje a aquisição de seu primeiro computador quântico de pilha completa da IQM Quantum Computers (IQM), líder global em projeto, construção e venda de computadores quânticos supercondutores. A entrega e a instalação do sistema nas instalações da TSRI ocorrerão no segundo trimestre de 2025.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241125336743/pt/

IQM Spark quantum computer (Photo: Business Wire)

Tanto a TSRI quanto a IQM têm como objetivo acelerar o desenvolvimento da computação quântica em Taiwan, e a aquisição do IQM Spark, um computador quântico de 5 qubits com alta fidelidade, ajudará a TSRI a utilizar o sistema para fins educacionais e de pesquisa.

Com os avanços significativos dos esforços de Taiwan no avanço das tecnologias de computação quântica e de CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) de baixa temperatura, a TSRI também aproveitará a experiência técnica da IQM para integração de hardware e esforços de pesquisa. Essas soluções CMOS podem viabilizar processadores quânticos em larga escala, necessários para a correção de erros.

Essa colaboração estratégica enfatizará a importância das parcerias internacionais da IQM com as equipes nacionais de pesquisa quântica de Taiwan na promoção de avanços tecnológicos inovadores.

“A aquisição do nosso primeiro computador quântico supercondutor de pilha completa marca um passo crucial para Taiwan na corrida global da computação quântica. O objetivo é ajudar Taiwan a avançar na tecnologia de computação quântica e demonstrar como o país pode aproveitar sua posição de liderança na indústria de semicondutores para ingressar nesse campo emergente. A colaboração fortalecerá o vínculo entre a academia e a indústria, estabelecendo uma base sólida para o desenvolvimento de talentos locais em computação quântica”, disse o prof. Tuo-Hung Hou, diretor-geral do TSRI.

“A missão da IQM sempre foi apoiar, desde o início, o desenvolvimento de ecossistemas quânticos locais. Nossa primeira remessa de computador quântico para Taiwan também representa nosso compromisso com esse objetivo”, disse o Dr. Mikko Välimäki, CoCEO da IQM Quantum Computers. “Taiwan é reconhecida como líder mundial em tecnologia de semicondutores, com uma indústria próspera, e a aquisição pela TSRI abrirá caminho para que seu ecossistema tecnológico dê um salto inicial no campo da computação quântica”.

Sobre o Taiwan Semiconductor Research Institute:

O TSRI é uma organização de pesquisa acadêmica financiada pelo governo, dedicado ao desenvolvimento de tecnologia de semicondutores eàformação de talentos. O TSRI se destaca por um ambiente de pesquisa aberto e desenvolve ativamente plataformas de serviços de pesquisa avançada em áreas como CMOS avançado e memória, embalagem 3D, fotônica de silício, semicondutores compostos e computação quântica. O TSRI tornou-se a principal força motriz para a pesquisa de semicondutores por meio de esforços colaborativos dentro da indústria doméstica, academia e setores de pesquisa, fomentando o crescimento de profissionais altamente qualificados e integrados na área.

Sobre a IQM Quantum Computers:

A IQM é líder global em projetar, construir e vender computadores quânticos supercondutores. A IQM fornece computadores quânticos full-stack no local e uma plataforma de nuvem para acessar seus computadores em qualquer lugar do mundo. Os clientes da IQM incluem os principais centros de computação de alto desempenho, laboratórios de pesquisa, universidades e empresas que têm acesso total ao software e hardware da IQM. A IQM tem mais de 280 funcionários com escritórios em Espoo, Madri, Munique, Paris, Palo Alto, Cingapura e Varsóvia.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241125336743/pt/

Mídia:

E-mail: press@meetiqm.com

Celular: +358504790845

www.meetiqm.com