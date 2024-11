Entre 21 e 24 de novembro, a Festa da Luz (FDL) chega pela primeira vez a Montes Claros (MG), com dois projetos: a Mostra Minas, com uma seleção de artistas mineiros, e a Mostra Mundo, com obras de artistas do Brasil e de fora. As duas mostras têm patrocínio exclusivo da Cemig e do Governo de Minas por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

A Festa da Luz nasceu em Belo Horizonte e busca trazer novas formas de perceber e viver as cidades. Com instalações, letreiros e videomappings, a iniciativa ocupa o centro da cidade, na Praça da Matriz, Corredor Cultural e arredores. Artistas renomados como Ailton Krenak, Conceição Evaristo, Grace Passô, Thiago Mazza e Daiara Tukano assinam obras que convocam o olhar e a reflexão do público.

A Festa da Luz leva à cidade do Norte de Minas obras que fizeram parte de outras edições em Belo Horizonte e circularam pelo Brasil e pelo mundo. O festival, que desde 2021 ilumina as ruas do centro da capital, já levou suas criações para o Rock The Mountain, em Itaipava (RJ); para o Mapa Festival, em Itabira (MG), para o SSA MAPPING, em Salvador (BA) e para o Festival SESC de Inverno, na região serrana do Rio de Janeiro. Neste ano, ainda cruzou o continente, chegando ao Geary Art Crawl, em Toronto, no Canadá.

Em Montes Claros, serão parte do circuito: Centro Cultural Montes Claros, Museu Regional do Norte de Minas, Beco da Vaca, arredores da Igreja Matriz, Corredor Cultural, Prédio dos Correios e Prédio do Artesanato Flor do Pequi.

FESTA DA LUZ MONTES CLAROS - MOSTRA MINAS

O Homem Gaiola dialoga com a paisagem urbana em “Paisagens Digitais”, que ilumina o Corredor Cultural, o Prédio dos Correios e o do Artesanato Flor do Pequi. O arquiteto e artista digital de Belo Horizonte mescla arte e tecnologia na obra, que utiliza laser mapping, desenvolvendo contornos luminosos pelos edifícios da cidade.

No Beco da Vaca, Thiago Mazza (MG) apresenta sua criação “Plantas Pulsam”, inspirada nas mais recentes descobertas científicas de que as plantas, mesmo sem ter músculos, pulsam. O inflável traz a paixão do artista mineiro pela flora brasileira, representada pelas folhas da espécie Tinhorão pintadas à mão. A instalação tem colaboração do arquiteto especializado em infláveis Ricardo Bizafra.

Diversos letreiros também irão convocar a atenção do público, trazendo questões sobre a vida e o tempo presente. Entre eles, está a frase “A vida é uma dança cósmica”, do escritor, ambientalista e filósofo, Ailton Krenak, que pauta o debate atual sobre sustentabilidade e defesa dos povos e territo?rios indi?genas. A instalação estará localizada na rua paralela à Igreja da Matriz.

A escritora brasileira Conceição Evaristo também traz suas palavras para o Festival. Sua frase de esperança foi criada para a primeira edição da Festa da Luz, realizada logo após a pandemia, em 2021. A obra “Sem Título” ocupa a grama da Praça da Matriz, onde a dramaturga e atriz Grace Passô também traz sua “frase-feitiço” na obra “Mandinga”.

O letreiro “Fé no Mutirão” de Nívea Sabino, membro fundadora da Academia Nova-limense de Letras, estará no Centro Cultural Montes Claros. A escritora faz parte da história das competições de Poesia Falada – Slam’s, em Minas Gerais. No Espaço Cemig, ainda haverá música com os DJs Fany, Jullz, Urbann e T7, todos de Montes Claros.

FESTA DA LUZ MONTES CLAROS - MOSTRA MUNDO

Quem passar pela travessa em frente à Igreja da Matriz vai poder conferir o esquema de leds de Daiara Tukano. A obra “Bo'eda Pirõ/ Cobra arco-íris” foi inspirada na narrativa da origem da humanidade do povo Tukano, grupo indígena da Amazônia ao qual a artista pertence. A colaboração técnica do MIR Estúdio, que faz a programação dos leds, cria animações que causam uma sensação de miragem no público.

No Centro Cultural Montes Claros, estará “Ventura", o ser de nove metros de altura da designer e ilustradora capixaba Amanda Lobos. A primeira instalação inflável da artista, criada sob medida para a Festa da Luz, traz as cores, estampas e referências da natureza presentes nos seus trabalhos.

“Templo da Luz”, a instalação de Pedro Campiche, de Lisboa (Portugal), também conhecido como Akacorleone leva ao Vão do Chafariz da Praça da Matriz composições de luz que remetem aos templos religiosos, buscando criar na cidade um espaço de contemplação e reflexão. Perto do local, a multiartista amazonense Márcia Kambeba ainda apresenta o poema em tupi kambeba “Kumiça Jenó”.

Na fachada do restaurante Solar dos Sertões, os VJs Chebel, Carol Santana, Gabiru, Joani Souza e Valentino Kmentt promovem um show de videomapping.

FESTA DA LUZ EM MONTES CLAROS

Mostra Minas e Mostra Mundo

Data: 21 a 24 de novembro

Horário: de 18h às 23h

Local: Praça da Matriz, Corredor Cultural e arredores

Patrocínio exclusivo: Cemig e Governo de Minas por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura



Programação gratuita

Website: http://www.instagram.com/festadaluz.art