O relatório global de tuberculose da Organização Mundial da Saúde (OMS) 2024 aponta que 10,8 milhões de pessoas tiveram a doença em 2023 em todo o planeta, o equivalente a 134 casos por 100 mil habitantes. A tuberculose é a enfermidade que mais causa mortes por doença infecciosa de agente único no mundo – atrás apenas da covid-19 – com mais de um milhão de óbitos por ano. Apontado como um dos países com maior incidência, o Brasil registra aproximadamente 80 mil novos casos anualmente, com cerca de 5,5 mil mortes.

Embora a enfermidade possa ser prevenida e curada, continua sendo um importante problema de saúde pública em nível global. Por isso, o Dia Nacional de Combate à Tuberculose (17 de novembro) visa destacar a doença no calendário de saúde nacional e alertar a população sobre as formas de prevenção, os sintomas e o tratamento. Essa doença infectocontagiosa transmissível por vias aéreas é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis (conhecida como bacilo de Koch) e afeta principalmente os pulmões.

A tuberculose ativa pulmonar (forma mais comum) ou laríngea sem tratamento é transmitida pela eliminação de pequenas partículas sólidas e líquidas produzidas pela tosse, fala ou pelo espirro de um indivíduo com a doença (aerossóis). A transmissão ocorre de pessoa a pessoa. Mas o risco da progressão após infecção depende de alguns fatores, em especial a integridade do sistema imune. Má alimentação, falta de higiene, tabagismo, alcoolismo, uso de drogas ilícitas ou qualquer outro fator que gere baixa resistência imune também podem favorecer o desenvolvimento da doença.

Apesar de ter a capacidade de infectar qualquer pessoa, independentemente da idade ou do sexo, a maior carga de contágio é verificada em homens adultos. Entretanto, as crianças são mais suscetíveis ao adoecimento e ao desenvolvimento de formas graves da tuberculose. Em termos de profilaxia, a vacina BCG (bacilo Calmette-Guérin), ofertada no Sistema Único de Saúde (SUS), visa proteger as crianças das formas mais graves da doença.

Tratamento e probióticos

O tratamento a longo prazo com medicamentos contra a tuberculose (anti-TB) tem desempenhado um papel positivo no controle da epidemia. Entretanto, há frequentes reações adversas relacionadas a medicamentos que envolvem sintomas no sistema digestório, danos ao sistema nervoso, reações alérgicas e anormalidades no sistema sanguíneo.

As principais reações adversas do sistema digestório incluem sintomas gastrointestinais e desordens hepáticas, que frequentemente ocorrem durante os dois meses da fase intensiva após o início do tratamento. Reações gastrointestinais adversas associadas ao anti-TB frequentemente se manifestam como náusea, vômito, perda de apetite, diarreia e dor abdominal.

Vários estudos têm mostrado que o aumento da ingestão de probióticos pode melhorar sintomas de disfunção gastrointestinal causados pelo uso extensivo de antibióticos – como é o caso do tratamento da tuberculose. Entre os mais recentes está uma revisão científica que mostra evidências para o uso de antibióticos e probióticos para alterar o microbioma na tentativa de melhorar os sintomas da síndrome do intestino irritável. Uma outra metanálise apontou que os probióticos são eficazes para prevenir a diarreia associada a antibióticos em adultos.

Por esse motivo, pesquisadores chineses desenvolveram um estudo que avaliou as reações adversas em 429 pacientes adultos em uso de medicamentos anti-TB. No experimento científico, os pesquisadores usaram uma bebida láctea fermentada contendo o probiótico Lactobacillus casei Shirota (LcS), exclusivo da Yakult. “O probiótico LcS foi descoberto em 1930 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota e é uma das cepas mais estudadas por diversas instituições de pesquisa do mundo, inclusive pelo Instituto Central Yakult”, afirma a gerente de Ciências e Pesquisas da Yakult do Brasil, Helena Sanae Kajikawa.

Resultados

Neste estudo chinês foram investigados os efeitos do consumo do L. casei Shirota em eventos adversos gastrointestinais associados ao tratamento anti-TB. De acordo com os autores, os resultados mostraram que a suplementação diária de L. casei Shirota para pacientes submetidos à terapia anti-TB de fase intensiva diminuiu significativamente a incidência e a duração dos eventos adversos gastrointestinais associados, particularmente vômitos e perda de apetite.

Os resultados mostram, ainda, que efeitos protetores dependentes da dose semelhantes de L. casei Shirota foram observados em relação à duração do vômito e perda de apetite. Para os autores, esses achados indicaram que o consumo diário de L. casei Shirota evitou eventos adversos gastrointestinais associados à tuberculose. O ensaio foi registrado no Registro de Ensaios Clínicos Chineses.

Sobre a Yakult

Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 40 milhões de consumidores no mundo. A filial brasileira completa 56 anos em 2024. Para outras informações, basta acessar o site www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.

Website: https://www.yakult.com.br/