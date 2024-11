Black Friday 2024: marcas apostam em descontos antecipados nas vendas on-line

A Black Friday, que começou nos Estados Unidos na década de 1960, tornou-se um dos maiores eventos de consumo globalmente. A data, que ocorre na sexta-feira (29/11) seguinte ao Dia de Ação de Graças, marca o início das compras de Natal. No Brasil, a Black Friday chegou em 2010 e é uma das datas mais esperadas para o comércio nacional, com grandes expectativas de crescimento nas vendas, especialmente no e-commerce.

De acordo com dados da Neotrust Confi, no Brasil, a expectativa para esta edição é de crescimento no comércio on-line, com uma projeção de aumento de 9% no faturamento. Marcas como a Lord Perfumaria estão aproveitando a oportunidade para não apenas oferecer descontos, mas também para aumentar sua visibilidade, atrair novos consumidores e consolidar a presença no mercado.

A Lord Perfumaria, veterana em Black Friday, separou 200 produtos para oferecer descontos de até 30% em diversas categorias, como maquiagem, skincare e perfumaria, válidos tanto nas compras on-line quanto nas lojas físicas. “Projetamos um aumento de 10% nas vendas durante a Black Friday. Além de atrair novos clientes e fidelizar os atuais, a data é um esquenta para o Natal, incentivando os clientes a retornarem para as compras de fim de ano”, afirma a supervisora de Marketing da Lord, Daniela Domingues.

Website: http://www.lordperfumaria.com.br