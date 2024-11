A Thales, líder global em tecnologia e segurança, anuncia hoje a disponibilidade da CipherTrust Transparent Encryption (CTE) por meio da CipherTrust Data Security Platform como serviço. O CTE foi projetado para fornecer criptografia transparente e de alto desempenho para ambientes complexos sem a necessidade de modificar aplicativos ou a infraestrutura subjacente. Ao continuar a expandir suas ofertas de serviços em nuvem, a Thales continua comprometida em fornecer aos clientes uma opção de como eles consomem serviços de segurança de dados para ajudar a alcançar a conformidade e proteger dados confidenciais onde quer que eles residam.

O CipherTrust Transparent Encryption ajuda os clientes a atender aos requisitos de conformidade e melhores práticas para proteger os dados onde quer que eles residam – em várias nuvens, no local e em ambientes de contêineres. Além disso, ele oferece os seguintes recursos:

Live Data Transformation é um recurso exclusivo de implantação de criptografia sem tempo de inatividade, patenteado pela Thales, que criptografa e codifica novamente os dados sem deixar os aplicativos off-line. Ele cumpre a promessa definitiva de transparência ao não exigir nenhuma modificação do aplicativo ou da infraestrutura.

é um recurso exclusivo de implantação de criptografia sem tempo de inatividade, patenteado pela Thales, que criptografa e codifica novamente os dados sem deixar os aplicativos off-line. Ele cumpre a promessa definitiva de transparência ao não exigir nenhuma modificação do aplicativo ou da infraestrutura. Proteção contra ransomware, monitorando continuamente os processos em busca de atividades anormais de E/S e alertando ou bloqueando atividades maliciosas antes que o ransomware possa se apoderar de seus endpoints e servidores.

A disponibilidade do CipherTrust Transparent Encryption através da CipherTrust Data Security Platform as-a-Service segue o lançamento do CipherTrust Cloud Key Management (CCKM) as-a-Service, que permite que as empresas protejam, gerenciem e controlem suas chaves de criptografia de forma centralizada em vários ambientes de nuvem pública e SaaS.

À medida que mais empresas transferem aplicativos e cargas de trabalho para uma ampla gama de plataformas de nuvem, elas enfrentam uma maior complexidade de gerenciamento e um risco maior de ameaças e violações de dados. Em média, as organizações usam 84 aplicativos SaaS. Além disso, de acordo com o Estudo de Segurança em Nuvem da Thales de 2024, mais da metade dos profissionais de TI considera o gerenciamento de regulamentos de privacidade e proteção de dados em ambientes multinuvem/híbridos mais complexo do que no local.

Com essa nova oferta, a Thales amplia seu serviço de gerenciamento de chaves baseado em SaaS para ajudar as empresas a estender a criptografia de dados, a proteção e as políticas de acesso para além das soluções locais.

“Com essa nova funcionalidade da CipherTrust Data Security Platform, a Thales oferece aos clientes uma opção para implantar e consumir serviços de segurança de dados de diversas maneiras, garantindo a proteção futura de seus dados em múltiplos sistemas e ambientes. As organizações podem aproveitar atualizações contínuas sem interrupções, escalar para atender às demandas dos negócios, reduzir a lacuna de habilidades em segurança, além de implantar a segurança de dados de forma mais rápida e econômica, sem a necessidade de investir em hardware e software adicionais”, afirmouTodd Moore, vice-presidente de produtos de Segurança de Dados na Thales.

A CipherTrust Data Security Platform as-a-Service como serviço facilita para as equipes de segurança de TI a utilização, implantação e gestão de criptografia e gerenciamento de chaves, ao mesmo tempo que reduz o custo de propriedade, diminui o tempo de implementação e ajuda as empresas a enfrentar a crescente escassez de profissionais de TI qualificados.

Os clientes podem se inscrever para as ofertas da CipherTrust Data Security Platform as-a-Service através do Thales Data Protection on Demand Marketplace, um mercado on-line baseado na nuvem que fornece uma gama de serviços de segurança de dados. Clique aqui para saber mais sobre a CipherTrust Data Security Platform as-a-Service – ou inscreva-se hoje mesmo para seu teste gratuito de 30 dias.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em tecnologias avançadas, especializada em três áreas de negócios: Defesa e Segurança, Aeronáutica e Espaço, e Segurança Cibernética e Identidade Digital.

A empresa desenvolve produtos e soluções que ajudam a tornar o mundo mais seguro, mais verde e mais inclusivo.

O Grupo investe cerca de € 4 bilhões por ano em pesquisa e desenvolvimento, principalmente em áreas fundamentais de inovação, como IA, cibersegurança, tecnologias quânticas, tecnologias de nuvem e 6G.

A Thales tem cerca de 81.000 funcionários em 68 países. Em 2023, o Grupo gerou vendas de € 18,4 bilhões.

CONTATO COM A IMPRENSA

FSB Comunicação

Imprensa.thales@fsb.com.br

Lucas Ardigó – 11 97507-8290

Felipe Blanco –11 99358-8283

Fabio Souza – 11 94895-9787