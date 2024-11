Mulheres promovem empreendedorismo, capacitação e inclusão no setor educacional

O Dia Internacional da Mulher Empreendedora, celebrado em 19 de novembro, foi instituído pela ONU em 2014 com o intuito de incentivar e apoiar a presença feminina no universo corporativo. No Brasil, as mulheres têm conquistado, a cada dia, mais espaço na sociedade, com trajetórias marcadas por lutas contínuas e uma crescente atuação em diversas áreas.

Na educação, as mulheres desempenham um papel fundamental. Historicamente, o magistério foi uma forma de resistência e fortalecimento feminino, permitindo uma maior participação no espaço público, especialmente por meio da entrada das mulheres na escola. Dados do Censo Escolar, divulgados pelo MEC e INEP, apontam que 79% dos mais de 2,3 milhões de docentes no Brasil são mulheres.

Alessandra Freitas, especialista em aprendizagem e alfabetização, é uma dessas mulheres que transformam a educação com sua paixão e dedicação. Com mais de 20 anos de experiência como professora e formadora de educadores, Alessandra se especializou na educação de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), um público que demanda estratégias pedagógicas específicas e apoio contínuo.

Capacitação para a inclusão

Para Alessandra, a profissão de professora é fonte de grande satisfação e orgulho. Sua missão é capacitar educadores para trabalhar com a alfabetização e o desenvolvimento de crianças autistas, além de orientá-los a adaptar materiais didáticos inclusivos. "A falta de suporte adequado dificulta a permanência das crianças com TEA na escola, criando obstáculos para seu aprendizado e integração", afirma.

A inclusão de crianças autistas na escola regular traz benefícios significativos, não só para os próprios alunos autistas, mas também para seus colegas, que aprendem desde cedo a conviver com a diversidade. A criação de um ambiente mais empático e respeitoso é um dos principais resultados dessa inclusão. Para garantir que esse processo ocorra de forma eficiente, o Plano Educacional Individualizado (PEI) surge como uma ferramenta essencial, adaptando os métodos de ensino às necessidades de cada estudante.

Mundo Autis: suporte para famílias e educadores

Com o intuito de ajudar tanto professores quanto famílias, Alessandra criou o Mundo Autis, uma plataforma de suporte que oferece recursos, conhecimentos e estratégias para o desenvolvimento e educação de alunos autistas. "O Mundo Autis surgiu com a proposta de oferecer um acompanhamento completo às famílias e professores, auxiliando em todas as etapas da vida de uma pessoa autista, e, ao mesmo tempo, fortalecendo os laços familiares e promovendo o desenvolvimento educacional", explica Alessandra.

Além disso, o Mundo Autis disponibiliza o curso Alfabetiza Autis, uma formação voltada para a capacitação de educadores. O curso foi estruturado com base em dez pilares essenciais, que preparam os professores para elaborar planos de ensino individualizados, adaptar materiais pedagógicos e acompanhar o progresso de alunos autistas de maneira eficaz.

Alfabetiza Autis: capacitação prática e transformadora

Desenvolvido por Alessandra Freitas, o curso Alfabetiza Autis oferece aos educadores as ferramentas necessárias para atender às necessidades dos alunos com TEA, com uma abordagem prática e inclusiva. A formação tem como objetivo proporcionar a capacitação necessária para que os docentes possam aplicar métodos personalizados de ensino, contribuindo para a integração e o aprendizado de todos os alunos, independentemente de suas diferenças.

Website: https://www.instagram.com/alessandrafreitas_mundoautis