Brasileiros buscam exclusividade com viagens personalizadas

As viagens personalizadas têm se consolidado como uma tendência mundial no setor de turismo, oferecendo aos viajantes a possibilidade de definir roteiros exclusivos e experiências adaptadas a seus interesses e necessidades. Esse estilo de turismo permite uma flexibilidade maior em relação aos pacotes tradicionais, visando atender principalmente quem busca uma vivência diferenciada e aprofundada em destinos selecionados.

A popularidade das viagens personalizadas tem crescido também entre os brasileiros, que optam por planejamentos de viagem sob medida, com destinos exclusivos e roteiros adaptados. Seja no turismo de luxo ou no convencional, esses serviços têm atraído um público diversificado, ampliando o acesso ao turismo customizado, é o que aponta a pesquisa The state of tourism and hospitality 2024, da McKinsey & Company.

Crescimento das viagens personalizadas

Agências e consultores especializados têm adaptado o planejamento de viagens ao perfil de cada cliente, criando roteiros específicos e oferecendo suporte completo. O serviço de consultoria de viagem tem sido cada vez mais comum e consequentemente mais acessível, desmistificando a ideia de que o turismo personalizado é exclusivo para viajantes de alto poder aquisitivo.

Tendência do mercado de turismo

De acordo com o relatório Top Three Travel Trends for 2023 da Euromonitor International, turistas têm preferido organizar suas viagens de maneira independente, escolhendo soluções personalizadas em vez de pacotes padronizados. Esse comportamento reflete uma autonomia crescente entre os viajantes, que buscam alternativas práticas e flexíveis.

Entre brasileiros com destino ao exterior, as novas tendências mostram o crescimento do turismo voltado a destinos exclusivos. Rafaella Vilafranca, guia turística na Alemanha e fundadora da Agência de Turismo Viagem Alemanha, comenta: “Não existe uma única fórmula para planejar viagens, nem uma maneira certa ou errada de viajar; tudo depende da experiência que o turista deseja vivenciar, o que permite que cada viajante construa seu próprio estilo de viagem conforme suas preferências e objetivos”.

Ainda segundo Rafaella Vilafranca, "em comparação aos pacotes tradicionais, o turismo personalizado incentiva as agências e os consultores a escutar as demandas dos viajantes e planejarem roteiros únicos, ideais para solteiros aventureiros, casais, famílias ou grupos de amigos".

Benefícios da consultoria personalizada em viagens

Contar com a assessoria de um consultor de viagens oferece ao turista benefícios que vão além do simples planejamento logístico. Esse profissional se dedica a entender as preferências individuais do viajante, organizando todos os detalhes, desde transporte até hospedagem, para garantir uma experiência tranquila e sem imprevistos. Rafaella Vilafranca afirma que, “um bom consultor não apenas organiza a viagem; ele entende o perfil do viajante e sugere experiências que talvez ele nem imaginasse. Isso transforma a jornada em algo realmente memorável”. Essa abordagem permite que cada itinerário seja adaptado às expectativas e interesses específicos do cliente, assegurando uma jornada autêntica e bem estruturada.

Exemplo de viagem personalizada para Alemanha

Rafaella Vilafranca complementa, "destinos como a Alemanha ilustram o potencial do turismo personalizado. Um dos roteiros mais procurados é a Rota Romântica Alemã, onde a paisagem é permeada por belos campos, castelos, palácios, rios e lagos de cor turquesa e cidadezinhas charmosas. Nela os viajantes podem visitar diferentes regiões alemãs e vivenciar uma experiência única que vai além de visitas rápidas e roteiros convencionais, permitindo uma imersão mais profunda na cultura e nos costumes locais. Essa experiência geralmente só é proporcionada por serviços personalizados e profissionais com grande experiência".

As viagens personalizadas associadas ao turismo especializado aparecem como opção para o turista que busca atender necessidades específicas. “Com o auxilio de consultores especializados, o roteiro personalizado é desenvolvido para atender às necessidades e preferências específicas do viajante, priorizando segurança, flexibilidade e uma experiência aprofundada nos destinos selecionados, com foco na otimização do planejamento e na satisfação do cliente”, completa Rafaella.







