Arduino® expande sua presença no Brasil com a Mixtou

A Arduino®, reconhecida como uma das principais empresas globais em hardware e software de código aberto, anunciou recentemente uma parceria com a Mixtou, que agora revende sua linha completa de produtos no Brasil. Com isso, a marca amplia a oferta de seus kits e microcontroladores no país, atendendo tanto iniciantes quanto profissionais no desenvolvimento de projetos em áreas como automação residencial, educação em robótica e aplicações industriais.

Com a plataforma Arduino®, é possível criar desde sistemas inteligentes para automação de ambientes domésticos, que controlam luzes e aparelhos remotamente, até kits educacionais que facilitam o ensino de robótica e programação para estudantes. Além disso, as soluções disponíveis da marca são utilizadas em ambientes industriais, possibilitando o desenvolvimento de equipamentos automatizados e monitoramento de processos produtivos.

Desenvolvida para ser uma plataforma de fácil uso, a Arduino® já reúne uma comunidade de mais de 33 milhões de usuários ativos, que exploram suas possibilidades em projetos interativos de automação e Internet das Coisas (IoT).

Amplamente utilizada em ambientes educacionais e entre entusiastas de tecnologias úteis e acessíveis, a Arduino® possibilita que iniciantes e profissionais experimentem e desenvolvam projetos com autonomia. Segundo dados da Statista, os gastos empresariais com IoT atingiram um pico em 2022, totalizando US$ 201 bilhões, e a projeção é que esse mercado continue a se expandir, alcançando US$ 483 bilhões até 2027. Nesse contexto, plataformas como a Arduino® têm sido utilizadas em diversos setores, buscando facilitar a integração e o desenvolvimento de dispositivos para a Internet das Coisas (IoT), impulsionando o uso dessas tecnologias no ambiente corporativo.

No Brasil, a parceria com a Mixtou amplia o acesso a tecnologias em um cenário de grande demanda por capacitação em eletrônica e automação. Com a linha completa Arduino®, o catálogo da Mixtou agora também inclui produtos que vão desde placas e componentes básicos para iniciantes até sensores e microcontroladores avançados, adequados para projetos em áreas como robótica e Internet das Coisas (IoT).

“O avanço da tecnologia é indiscutível e sua presença cada vez maior em nossos lares, espaços escolares e locais de trabalho reflete essa transformação. Desde sua criação em 2005, a plataforma Arduino® tem ganhado destaque globalmente, especialmente em escolas e universidades, por sua versatilidade e acessibilidade. Agora, com a revenda dos produtos Arduino® pela Mixtou, a comunidade maker no Brasil tem mais recursos para desenvolver projetos inovadores, como robôs autônomos e sistemas de automação residencial. Essa parceria reforça o compromisso com a educação e a inovação tecnológica, proporcionando a estudantes e profissionais ferramentas acessíveis e colaborativas que fortalecem a cultura maker e ampliam as possibilidades no campo da eletrônica e automação”, comenta César Soares, Gerente de E-commerce da Mixtou.

O uso da Arduino® na educação e pesquisa também encontra apoio em iniciativas locais. Recentemente, o Ministério da Educação (MEC) lançou um edital que prevê a criação de mais de 100 laboratórios de prototipagem em escolas profissionais do Brasil, um reflexo do crescente interesse por kits de robótica e eletrônica. Diversos produtos Arduino® são adaptados para níveis de ensino variados, desde o fundamental até o superior, proporcionando uma base prática para estudantes desenvolverem habilidades em programação e automação.

Além do setor educacional, os produtos Arduino® têm aplicação em projetos industriais e comerciais. A plataforma também pode ser utilizada para otimizar processos produtivos, desenvolver soluções automatizadas e criar dispositivos personalizados em áreas como logística, saúde e agricultura. Os usuários podem adaptar as ferramentas às necessidades específicas de cada projeto, com foco em automação e monitoramento.

Dessa forma, com a revenda dos produtos Arduino® pela Mixtou, o mercado brasileiro passa a contar com mais opções de recursos de prototipagem e automação. Isso permite que educadores, profissionais e entusiastas disponham de recursos voltados para o desenvolvimento de projetos em diversas áreas, atendendo à crescente demanda por soluções tecnológicas no país.

Website: https://www.mixtou.com.br/